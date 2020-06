Neue Wege für Wasserlebewesen sollen die Artenvielfalt im Kaltenbächel erhöhen. Dieses Vorhaben will das grenzüberschreitende Projekt Life Corridors ab Spätsommer am Zufluss der Wieslauter umsetzen.

Das Kaltenbächel ist laut Projektbetreuer ein ganzjährig wasserführender Quellbach, der als Zufluss in die Wieslauter mündet. In der Nähe des Ortseingangs nach Dahn, wo der kleine Bach unter einem Rad- und Wirtschaftsweg durchfließt, besteht die Unterführung jedoch nur aus einem engen Gussrohr mit einer Absturzkante von 30 Zentimetern. Die Wieslauter sei dadurch ökologisch vom Zufluss des Kaltenbächels weitestgehend abgetrennt, wodurch der Tierbestand im isolierten Gewässerabschnitt auch genetisch verarmt sei, so die Projektverantwortlichen. Hier hätten Fische wie die Groppe oder das Neunauge und andere Wasserlebewesen kaum eine Chance, aufzusteigen und zum Quellbereich zu wandern.

Neue Wege im Wasser

Eine gerade genehmigte Baumaßnahme soll die Situation verbessern. Umgesetzt wird sie von Spätsommer bis Herbst, wenn die Entwicklung von Amphibien und Insekten abgeschlossen ist. Dann wird zunächst das enge Rohr, das unter dem Weg durchführt, durch ein neues offenes U-Profil mit größerem Querschnitt und durchgängiger Gewässersohle ersetzt. Die alte Verrohrung wird einseitig verschlossen und kann dann als Fledermausquartier dienen. Zudem wird das untere Bachbett an seinen ursprünglichen Ort verlegt und der Gewässerlauf renaturiert. Unter anderem soll der Bach dann wieder über einen großen Wechsel zwischen breiten und engen, flachen und tiefen Stellen verfügen. Wasserbausteine werden eingebaut, so dass auch die Fließgeschwindigkeit variiert. Eine Studie unter anderem zu den Lebewesen, den Strukturen und den chemisch-physikalischen Eigenschaften des Kaltenbächels begleitet die Baumaßnahmen und wird durch das deutsch-französische Team des LIFE-Projekts gemeinsam durchgeführt.

Das Projekt

Das EU-Projekt Life Biocorridors will ein grenzüberschreitendes ökologisches Netzwerk im Biotopverbund Pfälzerwald-Nordvogesen schaffen. Hierfür werden verschiedene Maßnahmen in Wald, Wiesen und an Wasserläufen umgesetzt. Die Europäische Union sowie die Projektpartner in Frankreich und Rheinland-Pfalz stellen dafür insgesamt 3,6 Millionen Euro zur Verfügung. Mit 540.000 Euro fördert das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten Rheinland-Pfalz die Umsetzung der Maßnahmen. Infos: www.lifebiocorridors-vosgesnord-pfaelzerwald.eu.