9982 Bürger in der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben wählen am Sonntag ihren neuen Bürgermeister. Gesucht wird der Nachfolger von Amtsinhaber Lothar Weber (SPD). Um das Amt bewerben sich Felix Leidecker (37 Jahre/CDU) und Jochen Werle (49 Jahre/SPD).

Bis Donnerstagmorgen lag der Anteil an Briefwählern bei 35,32 Prozent. Deshalb gehe man bei der Verbandsgemeinde auch davon aus, dass die Wahlbeteiligung insgesamt zwischen 50 und 60 Prozent liegen wird, sagte der geschäftsführende Beamte der Verbandsgemeinde, Frank Riedinger. Die Frist, um Wahlscheine mit Briefwahlunterlagen zu beantragen, endet am Freitag, 9. September, um 18 Uhr. Am Wahlsonntag können noch bis 15 Uhr Briefwahlunterlagen ausgehändigt werden. Allerdings nur, wenn ein ärztliches Attest vorgelegt wird, das eine plötzliche Erkrankung bescheinigt, die es unmöglich macht, ins Wahllokal zu gehen. Die Wahllokale in den acht Ortsgemeinden, in denen die Bürger zur Wahl aufgerufen sind, sind am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

In den Heimatgemeinden der beiden Bewerber – Felix Leidecker lebt in Waldfischbach-Burgalben, Jochen Werle in Hermersberg – ist der Anteil der Briefwähler prozentual am höchsten. In Hermersberg ist die 40-Prozent-Marke bereits geknackt.

Stichwahl unwahrscheinlich, aber möglich

Bei zwei Bewerbern ist eine Stichwahl normalerweise kein Thema. Könnte aber erforderlich werden, bestätigt Riedinger schmunzelnd. Und zwar dann, wenn beide Kandidaten die exakt gleiche Stimmenzahl erhalten würden. „Im Falle einer Stimmengleichheit sehen Paragraf 64 Absatz 2, Paragraf 53 Absatz 1 Sätze 2 und 3 der Gemeindeordnung eine Stichwahl unter den zwei Bewerbern vor, die bei der ersten Wahl die höchsten Stimmenzahlen erhalten, aber nicht mehr als die Hälfte der Stimmen errungen zu haben. Bei zwei Bewerbern und Stimmengleichheit wäre dies der Fall. Beide hätten nur 50 Prozent der Stimmen erreicht“, erläutert Riedinger die Rechtsgrundlage. Käme es so, würde der Wahlausschuss am Montag nach der Wahl die Einleitung der Stichwahl festlegen.

Beide Kandidaten, die am 1. Januar die Nachfolge von Lothar Weber antreten wollen, der aus Altersgründen nicht mehr kandidieren durfte, kämpfen am Freitag und Samstag noch um jede Stimme. Seit Monaten sind beide fleißig auf Haustür-Tour und bei allen Festivitäten unterwegs, versuchen so viele Menschen wie möglich in der Verbandsgemeinde kennenzulernen und sie von sich zu überzeugen. Beide Kandidaten werden die Stimmenauszählung am Sonntag in der Verwaltung in Waldfischbach-Burgalben mitverfolgen.

Bis Samstag um Wähler werben

„Ich bin bis einschließlich Samstag noch unterwegs“, sagt Jochen Werle und auch Felix Leidecker bestätigt: „Bis einschließlich Samstag nutze ich die Möglichkeit noch, werbe noch um Stimmen. Unter anderem am Samstag mit zwei Wahlständen.“ Beide Kandidaten weisen übereinstimmend darauf hin, dass sie auch darum werben, dass die Menschen überhaupt von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen, tatsächlich wählen gehen.

Es ist eine wichtige Wahl, denn der neue Bürgermeister der Verbandsgemeinde wird für die kommenden acht Jahre gewählt und auf die Verbandsgemeinde und damit den neuen Chef kommen sehr große Herausforderungen zu.