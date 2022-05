Die Geschwindigkeit von rund 28.000 Fahrzeugen wurde zwischen dem 4. und 11. Mai in der Dahner Tannstraße gemessen. 30 Prozent der Fahrer waren zu schnell unterwegs.

In der Dahner Tannstraße, die in Richtung Schulzentrum seit einigen Jahren mit Einbahnstraßen-Regelung befahren wird, gilt die maximale Geschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde. Um deren Einhaltung zu kontrollieren, kam in der Woche vom 4. bis 11. Mai das Überwachungsgerät der Verbandsgemeinde zum Einsatz. Von 28.000 Fahrzeugen, die in dieser Zeit die Messstelle passierten, war ein Drittel zu schnell unterwegs. Wie die Auswertung ergab, lagen die meisten Geschwindigkeitsverstöße in den Bereichen zwischen 30 und 40 Stundenkilometer. Über 400 Fahrer waren schneller als 50 Stundenkilometer. Drei Messungen lagen zwischen 60 und 70 Stundenkilometern.

Laut Stadtbürgermeister Holger Zwick, der die Ergebnisse Messungen in der jüngsten Stadtratssitzung präsentierte, werden diese Ergebnisse nun der Polizei übergeben zwecks weiterer Überprüfungen und gegebenenfalls auch Sanktionierungen. Der Stadtrat war sich darüber einig, dass die Überschreitungen im Vergleich zu anderen Messungen überdurchschnittlich viel und hoch seien. Daher erwägen die Ratsmitglieder die Anschaffung eines eigenen Messgerätes zwecks Prävention. Angebote sollen eingeholt werden. Als nächstes wird die Stadt die Geschwindigkeiten in den Straßen „Im Gerstel“ und „Am Buchenrech“ überprüfen.