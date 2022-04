427 Geflüchtete aus der Ukraine haben in der Südwestpfalz Zuflucht gefunden. Wobei davon auszugehen ist, dass noch mehr im Landkreis angekommen und bei Bekannten untergekommen sind. Zum weit überwiegenden Teil sind es Frauen und Kinder. Für sie gibt es Dolmetscher- und Hilfeangebote.

Jene, die sich bislang bereits bei den Behörden gemeldet haben, verteilen sich über die Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (74 Personen), Hauenstein (22), Pirmasens-Land (53), Rodalben (43), Thaleischweiler-Wallhalben (80), Waldfischbach-Burgalben (44) und Zweibrücken-Land (111), 44 Menschen davon sind in dieser Woche neu angekommen. Weitere Zuweisungen sind aktuell nicht bekannt. „Aus den Gemeinden waren zu Beginn der Woche rund 200 freie Plätze in Unterkünften gemeldet“, sieht Landrätin Susanne Ganster den Kreis für den aktuellen Bedarf gerüstet. „Wir freuen uns allerdings sehr, wenn aus der Bürgerschaft weitere geeignete Unterbringungsmöglichkeiten bei den Verbandsgemeinden gemeldet werden. Es gilt auf mehr Flüchtende aus dem Kriegsgebiet vorbereitet zu sein.“

Ganster ist stolz und dankbar wegen der ungebrochenen Hilfsbereitschaft der Südwestpfälzer, die sich ehrenamtlich und spontan einbringen. Die Kreisverwaltung beschäftigt mittlerweile eine Dolmetscherin, die in geraden Kalenderwochen donnerstags von 10 bis 12 Uhr in der Verbandsgemeindeverwaltung Pirmasens-Land und freitags von 8.30 bis 10.15 Uhr im Rathaus Rodalben mit ihren Übersetzungen die Verwaltungsmitarbeiter unterstützt. In ungeraden Kalenderwochen ist sie dienstags von 15.30 bis 17.15 Uhr in Hauenstein, mittwochs von 15.30 bis 17.30 Uhr in Thaleischweiler-Fröschen, donnerstags von 10 bis 12 Uhr in Zweibrücken-Land und von 15.30 bis 17.15 Uhr in Waldfischbach-Burgalben sowie freitags von 8.30 bis 10.30 Uhr in der Verwaltung in Dahn.

Psychologische Unterstützung

Zudem leistet die Kreisvolkshochschule praktische Unterstützung und Hilfe bei der Integration – auch für die Helfenden. In der aktuellen Schulungsreihe wird vermittelt, welche Signale auf Traumata hindeuten könnten, um sie zu identifizieren, zu kanalisieren und zu wissen, wer in solchen Fällen weiterhelfen kann. Landrätin Ganster weist in diesem Zusammenhang auf einen Krisenchat eines gemeinnützigen Berliner Start-Ups hin. Dieser bietet einen psychosozialen Beratungsdienst für Kinder und junge Menschen bis 25 Jahre per WhatsApp und SMS auch in ukrainischer Sprache. Der Service ist unter 0157 35993126 oder krisenchat.de/ukraine rund um die Uhr erreichbar. Dahinter stehen mehr als 300 ausgebildete Psychologen mit entsprechenden Sprachkenntnissen.