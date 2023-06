Wegen des Umbaus der Trualbhalle zur multifunktionalen Gemeinbedarfseinrichtung und wegen Corona gab es schon längere Zeit kein größeres Fest mehr in Trulben. Deshalb hat sich die Dorfgemeinschaft Trulben beim Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen um die Ausrichtung eines deutsch-französischen Bauernmarktes beworben. Der öffnet am Sonntag, 25. Juni, seine Pforten.

Am kommenden Sonntag ist die Dorfgemeinschaft Trulben Ausrichter des ersten von drei Biosphären-Bauernmärkten in diesem Jahr in der Pfalz. Weitere folgen am 24. September in Grünstadt und am 22. Oktober in Maikammer. Der deutsch-französische Biosphären-Bauernmarkt findet am Sonntag in der Zeit von 11 bis 18 Uhr rund um die Trualbhalle statt. Über 40 Bauernmarkt-Beschicker aus der Region verkaufen ihre umweltschonend erzeugten Produkte aus den Nordvogesen, aus dem Pfälzerwald und von der Weinstraße. Ein wahres Füllhorn bietet sich den Gästen. Unter anderem gibt es Schinken, Wurst, Fleisch vom Lamm, Wild und Schwein, Ziegenkäse, Essige, Säfte, Biowein und Biosekt, Obst und Gemüse, Marmeladen und Honig, Öl, Teigwaren und Kompott. Ein vielfältiges Getränkeangebot von einem Winzer und einem Bierbrauer gehört ebenso dazu. Die reiche Produktpalette lädt ein zum Schauen, Schlemmen und Füllen der Einkaufstaschen.

Aktionen rund ums Schaf, wie eine Hüteschau mit Hütehunden und eine Schafschur-Präsentation, bereichern zusätzlich den Biosphären-Bauernmarkt. Die Schaf-Aktionen sind spannend anzusehen und lenken die Aufmerksamkeit auf die wichtige Arbeit der Schäfer im Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen. Mit ihren Weidetieren gestalten sie das Bild unserer Kulturlandschaft mit dem typischen Wechsel von offenen und bewaldeten Gebieten. Sie leisten so einen wichtigen Beitrag zum Arten- und Biotopschutz, wie auch zur touristischen Attraktivität der Region.

Kunsthandwerk und Feuerwehrausstellung

Der Markt wird um 11.15 Uhr durch den Dorfgemeinschaftsvorsitzenden Jürgen Noll und den Musikverein Trulben auf dem Festplatz vor der Trualbhalle eröffnet. In der Trualbhalle selbst findet eine Hobby- und Kunsthandwerkerausstellung statt, die Dorfgemeinschaft bietet Kaffee und Kuchen an. Im Bereich der Feuerwache in der mit in den Markt einbezogenen Rathausstraße werden die Feuerwehren aus Trulben und aus dem französischen Walschbronn ihre Fahrzeuge ausstellen und verschiedene Aktivitäten für Kinder anbieten. Das Teilstück der Rathausstraße von der Untergasse bis zur Straße Am Festplatz ist am Sonntag von 8 bis 19 Uhr für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt.