Der neue Edeka-Markt Kissel hat am Donnerstagmorgen geöffnet. „Wir sind megastolz auf diesen Markt“, stellte Ortsbürgermeister Steffen Schwarz bei der offiziellen Übergabe auf dem Freigelände fest.

In Kröppens Neubaugebiet konnte Schwarz für die GWO-Investoren Hans Weber, Edeka-Vertreter Alex Herle, Kissel-Vertriebsleiter Thomas Wagner, Bürgermeisterin Silvia Seebach mit Sachbearbeiter Matthias Lang, seinen französischen Ortsbürgermeisterkollegen Christian Schwalbach aus Walschbronn sowie seine Ortsbeigeordneten Elli Strassel und Hagen Bratzel begrüßen. Was hier innerhalb kürzester Zeit geschaffen wurde, sei ganz hervorragend, stellte Bürgermeisterin Silvia Seebach fest. Motor der Umlegung des Geländes, der Erschließung und Marktverwirklichung sei Schwarz gewesen. Hans Weber betonte, dass alles so rasch realisiert werden konnte, wie er es andernorts nicht gewohnt sei – auch dank dem Katasteramt und den Verwaltungen von Kreis und Verbandsgemeinde.

Der Walschbronner Ortsbürgermeister Christian Schwalbach wünscht sich nun, dass insbesondere die Cafeteria mit der Freifläche zum deutsch-französischen „Plauschtreff“ wird, sobald die Pandemie dies zulässt.