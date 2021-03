Neue Bauplätze

Laut Mauschbachs Bürgermeister Bernhard Krippleben wurde im Neubaugebiet 2018 der vorerst letzte Bauplatz verkauft, so dass es nun mit Bauabschnitt drei weitergehen soll. „Die entsprechenden Grundstücke sind erworben, wir können dort jetzt eine Straße bauen und Bauplätze verkaufen“, so der Bürgermeister. Im dritten Bauabschnitt sollen sechs bis zehn Bauplätze geschaffen werden.

Ein neues Betonrohr muss her

Ein 60 Jahre altes Betonrohr, das in keinem guten Zustand mehr ist, soll in Mauschbach durch ein neues ersetzt werden; Kostenpunkt: 20.000 bis 30.000 Euro. Das Rohr ist Teil eines Konzepts zur Regenwasser-Ableitung, das statt der früher üblichen Regenrückhaltebecken einen Stauraumkanal vorsieht, in dem das bei heftigem Regen ankommende Wasser zunächst gestaut und dann gedrosselt in die Kanalisation abgelassen wird. Laut Krippleben wird es auch noch eine Bürgerversammlung zum Starkregenkonzept geben. Die Frage, ob ein bestehendes Rückhaltebecken zu Gunsten eines weiteren Bauplatzes weg kann, wenn der Stauraumkanal gebaut ist, verneinte der Bürgermeister. Das Becken gehöre auch zum Entwässerungskonzept. Der Rat stimmte zu, ein neues Betonrohr einzubauen.

Straßen sollen ausgebaut werden

Um Starkregen ging es auch in einem weiteren Punkt. In Mauschbach gibt es laut Krippleben Seitenstraßen wie die Althornbacher Straße, deren Rinnen bei heftigen Regenfällen überlastet sind, und das trotz bereits zusätzlich eingebauter Einläufe. Diese Straßen müssten ausgebaut werden. Der Knackpunkt: Momentan zahlen die Anwohner nichts, bei einem Ausbau kämen aber Beiträge auf sie zu. Der Rat stimmte bei einer Enthaltung dem Ausbau zu. Eine Liste, welche Straßen zuerst dran sind, soll es erst später geben.

Beim Dorfwettbewerb dabei

Beim Dorfwettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ will Mauschbach wieder mitmachen, dafür stimmte der Rat einstimmig. „Das hat uns bis jetzt nur Vorteile gebracht, uns immer einen Schub und neue Ideen gegeben“, so Krippleben.