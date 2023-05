Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Beschluss im Gemeinderat fiel am Montag einstimmig aus: Mauschbach wird ein energetisches Quartierskonzept in Angriff nehmen. Das soll im Großen dem Klimaschutz dienen und im Kleinen über Fördergelder Hausbesitzern energetische Sanierungen schmackhaft machen, also bauliche Veränderungen, die den Energieverbrauch senken.

Der grüne Verbandsgemeinde-Beigeordnete Bernd Hofer stellte das Konzept vor: In einer ersten Stufe werde das Quartier festgelegt, es soll nicht alle Gebäude eines Ortes umfassen, aber mindestens