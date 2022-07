Das Dorffest in Mauschbach heißt Sommerfest und konnte nach zwei Jahren wieder auf dem Festplatz bei der Grillhütte stattfinden. Unter den Schirmen und im Zelt machten es sich am Samstagabend etwa 150 Gäste gemütlich, lauschten der Musik der Einmann-Band KS Party-Express und ließen sich den Mauschburger – eine Unterart des Hamburgers – schmecken. Die Kinder hatten ihren Spaß in der Hüpfburg und am Sonntag beim Ponyreiten.

Bereits zum vierten Mal wurde am Samstagnachmittag ein Boule-Turnier ausgetragen. Mannschaften aus Mauschbach, Dietrichingen, Hornbach, Volmunster, Rolbing und Schweyen traten gegeneinander an, am Ende konnte das Team aus Rolbing den Pokal mit nach Hause nehmen. Ausrichter des Sommerfests sind die Mauschbacher Vereine: die Landfrauen, der Tischtennisverein, der Förderverein der Feuerwehr und die Straußbuben.