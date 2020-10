Für rund 10 000 Euro wird die Stützmauer hinter der Buswartehalle in der Dusenbrücker Straße in Kleinsteinhausen saniert. Das beschloss der Gemeinderat einstimmig. Laut Bürgermeisterin Martina Wagner werden die Arbeiten wohl nicht mehr in diesem Jahr durchgeführt werden. Für eine ebenfalls schadhafte Mauer im Kapellenweg fehle noch eine Stellungnahme des Bauamtes der Verbandsgemeinde, sagte Wagner. Sie habe bereits Bilder an die Verwaltung übermittelt und versprach, an der Sache dran zu bleiben. Ob Bergstraße, der Friedhofstraße, Kapellenweg und Am Sportplatz noch dieses Jahr geflickt werden, sei nicht sicher, so Wagner.