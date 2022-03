Jetzt ist es auch offiziell: Michaela Herbort ist neue Geschäftsführerin des Vereins Südwestpfalz Touristik. Sie wurde am Mittwoch vor der Mitgliederversammlung vom Vorstand offiziell bestellt. Der Verein blickt auf zwei schwierige Corona-Jahre mit massiv gesunkenen Gästezahlen zurück. Doch es gibt auch Zeichen, dass es bald wieder aufwärts geht.

Die Corona-Pandemie hat dem Tourismus in der Südwestpfalz massiv geschadet. „Es war eine sehr dynamische Zeit, es gab viele Steine, die im Weg lagen“, sagte die Vereinsvorsitzende, Landrätin Susanne Ganster. Sowohl die Gäste- als auch die Übernachtungszahlen sind im Jahr 2020 um 37 Prozent eingebrochen. 2021 hat sich eine leichte Erholung eingestellt, die Zahlen lagen aber immer noch 33 Prozent unter dem Niveau von 2019. In absoluten Zahlen heißt das, dass 2020 81.000 und im Jahr 2021 73.000 Gäste weniger kamen als noch 2019.

Ähnlich sieht es bei den Übernachtungen aus. Auch hier war von 2019 auf 2020 ein Rückgang um 33 Prozent zu verzeichnen. Waren es 2019 noch fast 536.000 Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben, so reduzierte sich die Zahl 2020 auf 357.000. 2021 waren es dann 363.611, immer noch 32 Prozent weniger als 2019 vor der Pandemie. Verantwortlich dafür waren die Lockdowns von März bis Mai 2020 und von November 2020 bis April 2021.

Zuwachs für Campingplätze

Dass Urlauber Lust auf die Südwestpfalz haben, war in den Sommermonaten 2021 zu sehen, von Juli bis September kamen mehr Gäste als 2019 in diesen Monaten.

Eine andere Entwicklung war auch durch Corona nicht zu stoppen: Zugewinne gab es bei den Gästezahlen auf den Campingplätzen. „Wir hatten 2020 einen Zuwachs um 2666 Gäste und 14.824 Übernachtungen“, sagte Birgit Ehrhardt, die die Geschäfte des Vereins Südwestpfalz Touristik nach dem Weggang von Isabel Urich zusammen mit Michaela Herbort kommissarisch führte. Erfreulich habe sich das Buchungsaufkommen über das Informations- und Reservierungssystem Deskline entwickelt. Hier sei 2020 ein Zuwachs von 39 und 2021 ein Zuwachs von 81 Prozent erzielt worden.

Mehr Anfragen

Das Interesse an Urlaub in Deutschland sei während der Corona-Pandemie gestiegen. Das dokumentierten die Anfragen, die die Touristiker nach Anzeigenschaltungen erreichten. 2020 waren es bei 21 bundesweit geschalteten Anzeigen 8111 Anfragen, 2021 bei nur zwölf Anzeigen waren es 10.126. „Wir haben erstmals die 10.000er-Schwelle überschritten, wir haben also mehr als 10.000 Infopakete verschickt“, sagte Ganster.

Neu aufgelegt wurden das Gastgeberverzeichnis Pfälzerwald mit 40.000 Exemplaren, der auf 70 Touren erweiterte Wanderführer Pfälzerwald & Nordvogesen mit 70.000 Exemplaren, eine Broschüre mit den Terminen der Gästeführer sowie ein Campingführer, in dem neben den Campingplätzen und Wohnmobilstellplätzen jetzt auch die Zeltplätze aufgenommen wurden. Ebenfalls neu erschienen ist „Südwestpfalz barrierefrei“ in einer Auflage von 20.000 Exemplaren.

Neue Gastgeber-Datenbank und mehr

In diesem Jahr will der Verein in die Neugestaltung der Homepage investieren, mit dem Regiondo-System die Möglichkeit bieten, neben Übernachtungen auch Veranstaltungen zu buchen oder Eintrittskarten zu kaufen. Mehr als 85.000 Euro kostet die Neuauflage von Broschüren, 10.000 Euro sind für eine neue Gastgeber-Datenbank vorgesehen. Auch im Weiterbildungsbereich – vorgesehen sind Schulungen für die Buchungssysteme – wurde der Haushaltsansatz auf 13.000 Euro erhöht.