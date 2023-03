Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Weil der Bedarf für Schutzmasken steigt, änderte Stefan Bauer die Produktion. Statt hochwertiger Lederwaren stellt der Rodalber in seinem Drei-Mann-Betrieb in der Eisenbahnstraße 9 jetzt Spuckschutzmasken her. Täglich werden mehr als 100 Stück gefertigt. Die „enorme Nachfrage“ bestätige seine Umstellung.

Das Kernstück der Maske bildet ein Schutzvisier, 20 mal 34 Zentimeter groß, sieben Millimeter dick, aus stabilem Polycarbonat. Wie Bauer betont, handelt es sich nicht