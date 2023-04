Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei den Vorstandswahlen des Maschinen- und Betriebshilferings (MBR) Südpfalz Kaiserslautern am Donnerstag im Restaurant „Zum Hannes“ in Winterbach wurde der Vorstand komplett wiedergewählt. Hans-Dieter Bißbort bleibt Vorsitzender, Christian Glahn sein Stellvertreter. Der Landesvorsitzende Gerhard Steitz appellierte an die MBR-Mitglieder, kräftig für die hochwassergeschädigten Berufskollegen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen zu spenden.

Coronabedingt hatte der MBR die letzten beide Jahre keine Versammlung durchgeführt. Die geplante 50-Jahr-Feier fiel aus. Eine Mitgliederversammlung war nun dringend notwendig,