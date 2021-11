Es geht wieder was in Dahn. Am Sonntag, 7. November, findet nach der Corona-Pause im vergangenen Jahr wieder der Martinimarkt des Werbekreises statt. Um 11.30 Uhr ist offizielle Eröffnung und um 13 Uhr öffnet der Einzelhandel seine Türen.

„Wir freuen uns, dass wie so langsam wieder Schritte in Richtung Normalität gehen könne“, stellt Stadtbürgermeister Holger Zwick fest. Der Werbekreis als Veranstalter arbeitet eng mit der Stadt zusammen. Zwick, vor seiner Zeit als Bürgermeister als Marktmeister tätig, gibt seine Aufgaben Stück für Stück an den Beigeordneten Michael Zobeley ab. „Es ist eine Arbeit Hand in Hand, auch mit den Engagierten im Werbekreis“, sagt Zwick. Im Werbekreis kümmern sich federführend Thomas Maier, Patrick Müller, Annkatrin Ziegler und Jana Haas um den Martinimarkt.

Stadtfest als Probelauf für Martinimarkt

Da immer noch Abstandsregeln gelten, wird der Markt nicht ganz so groß sein, wie man ihn in der Vergangenheit kannte. „Wir müssen die Stände auf dem Krämermarkt weiter auseinanderziehen, weil wir ja keine Menschenansammlungen verursachen wollen und so für jeden genug Platz bleibt, damit er sich sicher fühlen kann“, sagt Zwick, der die Anzahl der Krämerstände mit etwa zwei Dutzend angibt. Als Probelauf für eine Veranstaltung unter Corona-Auflagen galt das Stadtfest im August. „Das ist gut gelaufen, wir konnten viel Erfahrung sammeln, aber die Leute haben natürlich die Essensstände sehr vermisst“, führt Zwick aus. Dem könne man nun beim Martinimarkt entgegenkommen. In der Kanalstraße soll es einen eigenen Bereich für „Street Food“ geben. Für den Zugang gilt die 3-G-Regel – „das ist anders leider nicht zu machen“, so Zwick.

Die Band „Rough Mix“, die schon beim Stadtfest begeisterte, wird wieder auf der Bühne stehen – „das hat sich der Werbekreis so gewünscht“, sagt Zwick. Die Marktstraße mit Kreisel ist für den Verkehr gesperrt, es gibt innerorts eine Umleitung. Aus Richtung Mannheim kann man auch mit dem Zug anreisen. Die Wieslauterbahn schließt mit den Fahrten zum Martinimarkt ihre Saison ab.

Zusätzliche Zugfahrten für den Markt

Ein zusätzlicher Zug fährt am Sonntag, 7. November, im Auftrag des Zweckverbandes SPNV Rheinland-Pfalz Süd von Mannheim (ab 9.19 Uhr) über Neustadt, Landau und Hauenstein-Mitte (ab 10.51 Uhr) nach Dahn und endet in Bundenthal. Die Rückfahrt nach Mannheim startet in Bundenthal um 17.40 und in Dahn-Süd um 17.53 Uhr. Im Dahner Felsenland gibt es außerdem zusätzliche Pendelfahrten zwischen Hinterweidenthal, Dahn und Bundenthal-Rumbach. Die Abfahrten in Hinterweidenthal-Ort nach Dahn-Süd und weiter nach Bundenthal sind um 11.07 Uhr, 12.47 Uhr, 13.47 Uhr, 15.47 Uhr und 17.07 Uhr. Die Abfahrten von Bundenthal-Rumbach nach Dahn Süd sind um 11.40 Uhr, 13.15 Uhr, 14.15 Uhr, 16.15 Uhr und 17.40 Uhr. Die Abfahrten in Dahn Süd nach Bundenthal-Rumbach sind um 11.18 Uhr, 12.58 Uhr, 13.58 Uhr, 15.58 Uhr und 17.18 Uhr. Die Abfahrten in Dahn-Süd nach Hinterweidenthal sind um 11.53 Uhr, 13.28 Uhr, 15.15 Uhr, 16.28 Uhr sowie 17.53 Uhr. Darüber hinaus halten einige Regionalbahnen außerplanmäßig in Hinterweidenthal-Ost.