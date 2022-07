Im kommenden Jahr soll die Rodalber Friedhofstraße ausgebaut werden. Damit einher gehen Einschränkungen, die auch den Zugang zur evangelischen Kirche betreffen.

Nach der Fertigstellung der Lohnstraße findet das Straßenbauprogramm der Stadt seine Fortsetzung mit der Erneuerung der Friedhofstraße. Im Stadtrat stellte Kerstin Leßmeister vom Ingenieurbüro Dilger, Dahn, die Entwurfsplanung vor. Die Länge der Ausbaustrecke gab sie mit 775 Metern an. Beginnen sollen die Arbeiten an der Ecke von Schulstraße und Schillerstraße, enden werden sie in der Leiterstalstraße an der Einbiegung in die Maibrunnenstraße. Die Termine stehen noch nicht fest.

Die Erneuerung der Straße hielt die Referentin für dringend geboten. Die Straße weise Aufbrüche, Absenkungen und Schlaglöcher auf. Leßmeister sprach von „teilweise gebrochenen Bordsteinen“, streckenweise sei eine Wasserführung nicht mehr möglich. Unebenheiten auf den Gehwegen erschwerten das Laufen, besonders mit Kinderwagen oder Rollator.

Ausbau im Bestand

Vorgesehen sei nun „ein Bestandsausbau“, das heißt, es werde „nicht viel verändert“. Die Fahrbahn bleibe fünf Meter breit, nur vor dem Friedhof werde sie auf 6,30 Meter ausgedehnt, auch um zusätzliche Parkplätze zu ermöglichen. Mindestens 1,30 Meter betrage die Breite der Gehwege. Bei der Fahrbahnerneuerung werde ein Bodenaustausch von etwa 40 Zentimeter vorgenommen, die Wasserleitungen und Anschlüsse würden neu verlegt. Vorgesehen sei, „in Abschnitten vorzugehen“, was im Einzelnen noch zu regeln bleibe. Die Fahrbahn bekomme eine Asphalt-Deckschicht, die Gehwege würden mit Betonpflaster neu hergestellt.

Mehr Diskussionsbedarf ergab sich bei der Besprechung der Parkplatz-Gestaltung. Für die 1200 Quadratmeter große Fläche zeigte Leßmeister Alternativen auf. Neben dem Bestandsaufbau nannte sie die geordnete Strukturierung mit Fahrgassen in Betonsteinpflaster und eine eventuelle Erweiterung. Der Parkplatz habe „seinen Charme“, meinte Leßmeister, er sei geprägt durch das Kopfsteinpflaster und den alten Baumbestand, dessen Wurzeln kleine buckelige Flächen verursachten.

Kopfsteinpflaster bei Parkplätzen soll bleiben

Nach längerem Meinungsaustausch sprach sich der Rat geschlossen dafür aus, die Parkplätze (fünf Meter lang, 2,70 Meter breit) mit Kopfsteinpflaster zu belassen. Der Rat pflichtete Anton Matheis (CDU) bei, der von mehr als den aufgeführten 64 Parkplätzen ausging. Dies begründete er damit, dass gegen den Friedhof zu in zwei Reihen geparkt werde. Daran wollte der Rat nichts ändern. Zu diesen zwei Reihen soll noch eine Reihe in Richtung Spielplatz dazu kommen. Zwischen den beiden Parkblöcken führt ein Fahrstreifen aus Betonsteinpflaster durch. Zu- und Ausfahrten bestehen weiterhin über die Friedhof- und die Leiterstalstraße.

Alte Bäume werden erhalten

Der Rat bekannte sich uneingeschränkt dazu, beim Ausbau die alten Bäume zu erhalten. Möglichkeiten für den schonenden Ausbau ohne Beschädigung der Wurzeln gebe es mittlerweile hinreichend, merkte Leßmeister dazu an. Bürgermeister Schäfer brachte eine Einbahnregelung für die Friedhofstraße ins Gespräch. Der Vorschlag fand viele Befürworter und soll geprüft werden.

Der Ausbau der Friedhofstraße kostet voraussichtlich rund 2,23 Millionen Euro. Für den Ausbau des Parkplatzes werden rund 400.000 Euro veranschlagt. Bewilligt ist eine Zuwendung aus dem Investitionsstock des Landes über 400.000 Euro für die Friedhofstraße und von 145.000 Euro für den Parkplatz.