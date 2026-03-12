Die Brücke über den Schwarzbach in Falkenbusch ist marode. Der Rat hat den Neubau schon beschlossen. Wie Lkws umgeleitet werden, ist aber noch unklar.

Selbst ein Laie sieht der Brücke über den Schwarzbach im Dellfelder Ortsteil Falkenbusch an, dass sie marode ist. Am Rand bröckelt der Beton, optisch ist das Bauwerk in keinem guten Zustand mehr. Von einem Brückenprüfer hat die Brücke die Note 3,4 bekommen – auf einer Skala bis maximal 4,0 im schlechtesten Fall. Vergangenen Oktober hat Dellfelds Rat für einen Neubau abgestimmt. Das war eine von drei Varianten. Die anderen beiden Möglichkeiten waren eine Sanierung sowie ein Teilneubau, bei dem nur der Oberbau, nicht aber der Unterbau ausgetauscht worden wäre.

An dieser Stelle finden Sie Kartenmaterial von Google Maps. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Der Brückenneubau kostet rund 910.000 Euro. Ein Teil des Geldes komme über Fördergelder an die Gemeinde zurück. Die Bauzeit wird auf zwölf bis 15 Monate geschätzt. Wann es genau losgeht, ist noch offen. Ebenso ungeklärt ist, wie der Verkehr umgeleitet wird. Für Autos dürfte das kaum problematisch sein, sie können über die Schwarzbach-Brücke in Dellfeld fahren. Das gilt jedoch nicht für Lastwagen. Denn dort gilt seit längerer Zeit die Gewichtsbeschränkung auf 16 Tonnen – weil die Brücke ebenfalls marode ist. Es gibt die Überlegung, die Umleitung über die Straße vom Stambacher Berg ins Oberdorf zu führen. Dort darf allerdings nur aus Richtung Autobahn kommend von der Schnellstraße nach Falkenbusch gefahren werden. Bauamtsmitarbeiter Frank Strottner äußerte bereits die Idee, die Kreuzung am Stambacher Berg beim Brückenneubau entsprechend anzupassen.

Tempo-30-Zone in der Birkenallee

Der Gemeinderat ermächtigte am Dienstagabend Dellfelds Ortsbürgermeister Marcus Spies, erste Vorbereitungsaufträge für den Brückenneubau zu vergeben – zum Beispiel die Kampfmittelsondierung. Zudem beauftragte der Rat das Neunkircher Ingenieurbüro WPM mit Planungsleistungen für ein Honorar von rund 38.000 Euro.

In der Nähe der Schwarzbach-Brücke in Falkenbusch liegt die Birkenallee. Dort gilt bislang Tempo 50. Wegen der Verkehrssicherheit und weil die Straße durch ein Wohngebiet führt, beschloss der Rat, dass in der Birkenallee künftig eine Tempo-30-Zone gilt. In der Bergstraße gilt bereits Tempo 30, jedoch nicht als Tempo-30-Zone, weil die Bergstraße eine abknickende Vorfahrtsstraße ist.