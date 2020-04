Das Diadem ruht in der Schublade und die schönen Dirndlkleider hängen vorerst im Schrank, weil bis auf weiteres wegen der Corona-Krise alle Termine und Veranstaltungen abgesagt wurden. Jasmin Klein, Marktgräfin Sickinger Land, ist nicht nur wie alle ihre Mitbürger persönlich betroffen, sondern wurde durch die weltweite Pandemie in ihrem neuen Amt regelrecht ausgebremst.

Am meisten enttäuscht war die Marktgräfin natürlich von der Absage des Rheinland-Pfalz-Tages, der im Juni in Andernach geplant war. Gerade dieses Landesfest sollte zu einem der Höhepunkte ihres ersten Regierungsjahres werden, wenn sie dabei – wie ihre Vorgängerinnen – nicht nur die Verbandsgemeinde sondern auch den Landkreis vertreten hätte.

Im Oktober gewählt

Gefreut hat sie sich auch schon auf die Mühlenerlebnistage Anfang Mai und das „Autofreie Wallalbtal“, deren Eröffnungen die Aufgabe der Marktgräfin ist. Wie viele kleinere und örtliche Feste ebenfalls der gegenwärtigen Situation zum Opfer fallen werden, und ob das Ortsjubiläum ihrer Heimatgemeinde im August stattfinden kann, weiß Jasmin Klein überhaupt noch nicht.

Aber bei allem Bedauern über die notwendigen Absagen hat sie dafür vollstes Verständnis und stellt natürlich die Gesundheit ihrer Mitmenschen und auch ihre eigene über die Teilnahme und Repräsentation bei den verschiedenen Veranstaltungen.

Im Oktober war die 21-jährige Wallhalberin zur 15. Botschafterin ihrer Heimatregion beim Festakt des Sickinger Grumbeeremarktes gewählt worden. In den wenigen Monaten hat sie bereits eine ganze Reihe von Terminen absolviert und bei den Neujahrsempfängen des Landkreises und der Verbandsgemeinde selbstbewusst eine Rede zur Eröffnung gehalten. „Viele interessante und nette Menschen habe ich in dieser Zeit schon kennengelernt,“ schwärmt sie von den zurückliegenden Wochen. Dabei schwingt auch die Hoffnung mit „dass wir irgendwann wieder gemeinsam Feste feiern können“.

Mit Rosenkönigin befreundet

Als Vorteil sieht es Jasmin vor allem, dass ihre Amtszeit, im Gegensatz zu mancher Weinkönigin, zwei Jahre dauert und sie deshalb interessante Festivitäten sicherlich nachholen kann. Freundschaften, die durch ihr neues Amt entstanden sind – wie mit der Zweibrücker Rosenkönigin – „werde ich solange mittels Smartphone oder per Facebook pflegen“.

Beruflich geht bei Jasmin Klein vorerst mal alles seinen gewohnten Gang. Sie steht gerade in Ausbildung zur Industriekauffrau in einem großen Pirmasenser Betrieb und kann dort ihrem Job in der Personalabteilung – natürlich mit den notwendigen Vorsichtsmaßnahmen – täglich nachgehen.