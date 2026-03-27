Erstmals in diesem Jahr wird wieder die Fahne gehisst: Es gibt ein offenes Ohr in Maria Rosenberg. Auch der Wallfahrtsort selbst könnte Thema der Gespräche sein.

„Wir sind einfach da“: Seit 2017 gibt es alljährlich, von Frühling bis Herbst, jeden Sonntag jemanden zum Reden im Wallfahrtsort Maria Rosenberg. Im Wechsel freuen sich der Direktor Volker Sehy, Martina Cieschang, Hildegard Kehrer-Frank, Heike Lutz-Jüllig, Schwester Roswitha, Schwester Nardine sowie Margit Maar-Stumm und Dominique Haas auf viele Gespräche und Begegnungen, auch mit Vierbeinern und deren Haltern, die regelmäßig vorbeischauen. Daran ändert auch die jüngste Entscheidung des Bistums Speyer nichts: Der stark defizitäre Tagungsbetrieb wird zum 30. Juni aufgegeben, Teile der sanierungsbedürftigen Gebäude sollen abgerissen werden.

Vor diesem Hintergrund sei es denkbar, dass in der zehnten Saison des Gesprächsangebotes der Rosenberg selbst wiederholt zum Thema wird, so Sehy. Das sei auch wichtig, ist er sich mit den Kollegen einig. Der Rosenberg habe für diejenigen, die kommen, eine Bedeutung – so wie für jedes einzelne Teammitglied. Dass sie trotz der gravierenden Veränderungen für die Menschen da sein wollen, steht für die achtköpfige Mannschaft außer Frage.

Ab diesem Sonntag weht die Fahne

Ab 29. März wird sonntags wieder die blaue Fahne wehen, die signalisiert, dass jeweils ab 16 Uhr ein Mensch ein offenes Ohr, ein offenes Herz und einfach Zeit für andere mit Redebedarf hat. Selbst wenn schon mit ersten Abrissarbeiten begonnen werden sollte, werde es das Wir-sind-einfach-da-Angebot weiterhin geben. Denn schließlich sei es ein Wallfahrtsort, ein Ort der Ruhe, ein Kraftort, ein Ort der Begegnung. „Das bleibt in jedem Fall“, sagt Schwester Roswitha. In der langen Geschichte des Rosenbergs stehe eine Übergangsphase an, in der sich räumlich etwas wandele. Diese gelte es zu gestalten.

Gesprochen wird über alles, was die Menschen bewegt. Oft Dinge, die ihr privates Umfeld betreffen. Manchmal sei es auch schon der kleine Austausch über das Wetter. Aber es gehe auch um große Themen, die die breite Öffentlichkeit beschäftigen. Vor einem Jahr sei zum Beispiel Teil eins der Studie zur Aufarbeitung des Missbrauchs in der Kirche veröffentlicht worden. Auch darüber wurde in Rosenberg geredet. Die Frage nach der Zukunft des Wallfahrtsortes bewege sicherlich viele Besucher, meint Haas. Das könnte dann auch ein Einstieg in einen Dialog sein, der sich in eine ganz andere Richtung entwickelt, ist sie aufgrund ihrer Erfahrung überzeugt.

Manche Leute blieben auch nur kurz stehen, setzten sich eventuell für einen Moment dazu und gingen dann wieder. So bleibe es bei der flüchtigen Begegnung. Manchmal verweilten die Vorbeikommenden auch länger und es werde ein ausführlicheres Gespräch daraus. Jeder im Team habe seine eigene Geschichte, bringe demzufolge eigene Erfahrungen mit. „Die Vielfalt im Team ist schon besonders“, sagt Haas. Bei allen Unterhaltungen entwickle sich gegenseitiges Vertrauen. Allerdings, ergänzt Haas: Nach wie vor gelte, „dass die Schwestern auf dem Rosenberg oft einen Vertrauensvorschuss haben“.