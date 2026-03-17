Der Tagungsbetrieb im Wallfahrtzentrum Maria Rosenberg hat keine Zukunft mehr. Der Versuch eines Freundeskreises, den Abriss abzuwenden, ist gescheitert.

Im Herbst 2025 hatten die zuständigen synodalen Gremien des Bistums Speyer – darunter die Diözesanversammlung, der Allgemeine Geistliche Rat, der Priesterrat sowie der Diözesanvermögensverwaltungsrat – beschlossen, den stark defizitären Tagungshausbetrieb zu schließen und die maroden Gebäudeteile aus den 70er und 80er Jahren abzureißen. Das Geistliche Zentrum sollte dagegen erneuert und die historischen Gebäudeteile saniert werden.

Gegen die Abrisspläne rührte sich Widerstand, es gründete sich ein Forum Maria Rosenberg, das sich für den Erhalt einsetzte. Die Initiative hatte im Dezember des vergangenen Jahres der Bistumsleitung eine Online-Petition, die von rund 2400 Menschen unterschrieben wurde, mit der Forderung übergeben, den Tagungshausbetrieb auf Maria Rosenberg nicht zu schließen. Man wollte Ideen vorlegen, wie die nicht mehr benötigten Gebäudeteile auf dem Rosenberg weiter betrieben werden können. Vereinbart wurde ein Fachgespräch zwischen Mitarbeitern des Bistums und Vertretern des Forums.

Faktencheck nicht standgehalten

Im Rahmen dieses Informationsgesprächs am 9. März gab das Fachpersonal aus verschiedenen Arbeitsbereichen des Bischöflichen Ordinariats in Speyer seine Einschätzung zum vorliegenden Konzeptentwurf des Forums Maria Rosenberg ab. Wie das Bistum jetzt mitteilte, sei „der Konzeptentwurf in den vergangenen Wochen durch die Experten der einzelnen Fachabteilungen aus arbeits- und haftungsrechtlicher, finanzieller sowie baulicher Perspektive gewissenhaft geprüft“ worden. Dabei wurde auch der Denkmalschutz berücksichtigt.

„Nach eingehender Prüfung hat sich gezeigt, dass der vorgelegte Entwurf des Forums Maria Rosenberg nicht realisierbar ist. Die Vorschläge hielten einem Faktencheck in vielerlei Hinsicht nicht stand. Das funktioniert nicht“, wird Generalvikar Markus Magin in der Mitteilung des Bistums zitiert. „Für uns ist Maria Rosenberg ein wichtiger Ort. Deshalb investieren wir dort auch sehr viel, um das Geistliche Zentrum fortzuführen und zu erneuern. Aber wir werden als Bistum kleiner, die Zahl der Gläubigen geht zurück, somit auch die finanziellen Möglichkeiten. Wir unternehmen zwar große Anstrengungen für den Rosenberg. Aber wir können unsere Gelder nicht an einer Stelle so sehr konzentrieren, dass andere Institutionen und Einrichtungen des Bistums dadurch in Schwierigkeiten kommen“, so der Generalvikar.

5,5 Millionen Euro Abrisskosten

Ausdrücklich betonte Magin in diesem Zusammenhang, dass sich die Bistumsleitung an die bereits vorliegenden Beschlüsse der synodalen Gremien gebunden sieht. Vorgesehen ist, dass das Gästehaus und die beiden Tagungshäuser abgerissen werden. Das Bistum geht von Abrisskosten in Höhe von 5,5 Millionen Euro aus. Das Stifterhaus, der Zwischenbau zur Kirche sowie die Fassaden und das Dach der Arkaden sollen für bis zu 10,75 Millionen Euro saniert werden. Im Stifterhaus werden im Unter- und Erdgeschoss Räume für das Geistliche Zentrum, die Wallfahrt, für Begegnung und Tagung eingerichtet. Die Räume im Ober- und Dachgeschoss sollen vermietet werden.