Sollte es an Weihnachten Gottesdienste geben? Auf jeden Fall, sagt Volker Sehy, Wallfahrtsdirektor auf Maria Rosenberg. Die Corona-Pandemie verlange eine Abwägung, zwischen Ansteckungsrisiko bei einer Feier unter Auflagen und dem, was die Besucher an Trost und Halt bekommen. In diesem Jahr gibt es ein Weihnachtsmusical, bei dem der Pfarrer in eine ungewöhnliche Rolle schlüpft.

Die Pandemie macht Veranstaltungen in diesem Jahr schwierig, doch auch an Weihnachten finden auf Maria Rosenberg Gottesdienste statt. Wallfahrtsdirektor Volker Sehy sagt, die Feiern hätten nicht