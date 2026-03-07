Am Montag präsentiert das Forum Maria Rosenberg sein Konzept für die Zukunft des Wallfahrtsorts Vertretern des Bistums Speyer.

Gibt es eine Zukunft für den Übernachtungs- und Tagungsbetrieb im Wallfahrtsort Maria Rosenberg? Diese Hoffnung hegen die Freunde von Maria Rosenberg, die in den vergangenen Monaten an einem Zukunftsmodell gearbeitet haben. Am Montag, 9. März, kommt es im Bischöflichen Ordinariat in Speyer zum Fachgespräch zwischen Vertretern des Forums Maria Rosenberg und der Bistumsleitung mit Generalvikar Markus Magin. Gegenstand des Gesprächs ist das vom Forum erarbeitete Gesamtkonzept „Zukunftsmodell Maria Rosenberg“, das eine mögliche Zwischenlösung für den Wallfahrts- und Begegnungsort aufzeigt.

Das Forum Maria Rosenberg hat in den vergangenen Monaten gemeinsam mit ehrenamtlich engagierten Fachleuten aus verschiedenen Bereichen ein umfassendes Konzept erarbeitet. Ziel ist es, eine realistische und verantwortbare Perspektive für die Zukunft des Wallfahrtsortes zu entwickeln und den geistlichen Charakter des Ortes zu bewahren, teilte das Forum im Vorfeld des Fachgesprächs mit.

„Wir sind dankbar, dass dieses Fachgespräch nun stattfinden kann. Unser Anliegen ist ein sachlicher und konstruktiver Dialog darüber, wie Maria Rosenberg als geistlicher Ort auch in Zukunft eine Perspektive haben kann. Viele Menschen verfolgen diesen Prozess mit großer Aufmerksamkeit und Hoffnung“, erklärte die Leiterin des Forums, Sylvie Nantcha, in einer Pressemitteilung.

Das plant das Bistum

Im Wallfahrtsort müssten alle Gebäude saniert werden, das kann sich das Bistum nicht leisten. Im September 2025 hatten deshalb die Bistumsgremien beschlossen, den Tagungsbetrieb zum 1. Juli 2026 einzustellen, das Gästehaus und die beiden Tagungshäuser sollen abgerissen werden. Das Stifterhaus, der Zwischenbau zur Kirche sowie die Fassaden und das Dach der Arkaden sollen für bis zu 10,75 Millionen Euro saniert werden. Gegen das Aus und den Abriss der Gebäude des Tagungsbetriebs richtete sich eine Petition, die von 2400 Menschen unterschrieben wurde. Sie wurde im Dezember in Speyer Bischof Karl-Heinz Wiesemann übergeben.

„Die Petition hat gezeigt, wie groß die Verbundenheit vieler Menschen mit Maria Rosenberg ist. Dass nun ein fachlicher Austausch über konkrete Lösungswege stattfinden kann, ist ein wichtiger Schritt“, sagte Petitionsinitiator Christian Wilhelm. Bei der Übergabe und dem anschließenden Gespräch präsentierte das Forum einen Vorschlag für die Zukunft des Wallfahrtsortes. Die Bistumsleitung bot den Vertretern daraufhin ein Fachgespräch an, wenn sie den Vorschlag konkret ausgearbeitet haben.

Die Forumsvertreter gehen zuversichtlich in das Gespräch: „Ich bin dem Bistum dankbar, dass es sich die Zeit nimmt, unseren Vorschlag sorgfältig zu prüfen und mit uns darüber zu sprechen. Gerade bei technischen und baulichen Fragen ist ein offener fachlicher Dialog entscheidend“, betonte Christian Wildegger, der Sprecher der Bau-AG des Forums.