Als Christian Plagemann bekannt gab, nicht mehr als Ortsbürgermeister in Rosenkopf kandidieren zu wollen, schloss er aus, dass Maria Fier, seine Erste Beigeordnete, seine Nachfolge antreten würde. Er hat sich geirrt.

„Ich wurde immer wieder gefragt, ab ich das Amt weiterführen könnte“, nennt die 59-Jährige den Hauptgrund, warum sie nun doch Ortsbürgermeisterin werden will. „Ich habe eine gewisse Zeit gebraucht, um mich damit auseinanderzusetzen. Ist das was für mich? Kann ich den Ansprüchen genügen? Auch wenn Rosenkopf eine kleine Gemeinde ist, ist das nicht immer so einfach.“ Allen voran sei die finanzielle Situation solch kleiner Gemeinden ein Problem: „Viel Handlungsspielraum hat man nicht“, sagt Maria Fier. Rosenkopf mache Schulden, obwohl nur Pflichtaufgaben erfüllt werden. „Aber nachdem sich überhaupt niemand bereiterklärt hat, habe ich mir überlegt: Was wird, wenn sich keiner findet?“ Sie habe sich dann umgehört, ob sie Unterstützung erhalten würde. „Ich brauche ja Hilfe. Ich kann ja nicht alles alleine machen. Die Resonanz war wirklich positiv. Das hat mich ermuntert.“

Fier ist in Schöppingen, einem Dorf im Münsterland, auf einem Bauernhof aufgewachsen. Sie kennt ländliche Strukturen, ist im Vorstand des Rosenkopfer Heimat- und Kulturvereins, spielt dort Theater. Wie ist sie zur Kommunalpolitik gekommen? „Ich glaube, das hatte mit dem Theater zu tun. Da haben sich Kontakte entwickelt. Vor fünf Jahren hat man mich zu den Wahlen gefragt, ob ich nicht Interesse daran hätte, in den Gemeinderat zu kommen. Das habe ich getan.“ Sie sei in keiner Partei und gehe Ratsangelegenheiten nicht politisch an. „Ich sehe das in erster Linie nicht als politisches Amt. Ich sehe es so, dass man für den Ort, in dem man gerne lebt, auch was tun kann. Mit den Menschen, die dort leben.“

Angestellt im Saar-Ministerium

Im Falle ihrer Wahl möchte Fier zunächst weiterführen, was begonnen wurde. „Das energetische Quartierskonzept. Den Dorfcheck. Da gibt es Gedankenspiele über einen Bücherschrank. Oder über einen Bouleplatz. Kleine überschaubare Projekte.“ Ansonsten wolle sie schauen, was unter den finanziellen Rahmenbedingungen für die Gemeinde rauszuholen ist.

Da sie als Erste Beigeordnete bereits Christian Plagemann in dessen Abwesenheit vertritt, hat Fier eine Vorstellung davon, was sie als Ortsbürgermeisterin erwartet. Beruflich ist sie in Saarbrücken tätig: Als Regierungsangestellte im saarländischen Ministerium für Bildung und Kultur ist sie zuständig für die Berufsbildung im hauswirtschaftlichen Bereich. „Also für alles, was mit den hauswirtschaftlichen Berufen zu tun hat. Mit Kammerfunktion. Das heißt, Betriebe anerkennen, Ausbilder anerkennen und Prüfungen organisieren“, schildert sie.

