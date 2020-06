Die Rodalber Realschule plus hat ihre Abschlussklassen verabschiedet. Wegen der Einschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie bekamen die Schüler ihre Zeugnisse ohne große Feierlichkeiten. Bei strahlendem Sonnenschein versammelten sich die Klassen auf dem Pausenhof, berichtet Lehrerin Janine Fix. Schulleiterin Maria-Luise Graff-Link lobte Arbeitsmoral und Durchhaltevermögen der Schüler während der Krise. Innerhalb kurzer Zeit seien neue Lern- und Arbeitsstrukturen geschaffen worden. Diese Erfahrungen könne die Schule in Zukunft nutzen. 42 Absolventen haben laut Fix die Berufsreife erreicht, 14 die Mittlere Reife (Sekundarabschluss eins). Ein großer Teil der Schüler wechselt an eine weiterführende Schule, zehn beginnen eine Ausbildung. Den besten Abschluss der Berufsreife machte die Rodalberin Melanie Trauthwein mit einem Notendurchschnitt von 2,3. Marc Bißbort aus Rodalben erreichte einen Schnitt von 1,4 und damit die beste Mittlere Reife. Den Preis der Stiftung Pfalzmetall für besondere Leistungen in Physik erhielt Janina Heyer. Ella Zaidi und Janina Heyer bekamen den Preis der Bildungsministerin für besonderes schulisches Engagement.