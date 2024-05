Auf 90 Lebensjahre kann Horst Müller am Dienstag in der Triftstraße in Herschberg zurückblicken. Er ist über die Grenzen seiner Heimatgemeinde hinaus bekannt.

Der Jubilar hat sein ganzes Leben in der Sickingerhöhgemeinde verbracht und dort auch die Volksschule besucht, die damals einzige Schulform in ländlichen Gebieten. Anschließend erlernte er in Thaleischweiler-Fröschen den Beruf des Schuhfertigers. Lange Jahre war er dann noch im Zweigwerk von Adidas in Wallhalben beschäftigt.

Im Jahr 1962 hat er seine Frau Lenika geheiratet. Von deren Eltern haben sie 1975 das für seine gute Küche weithin bekannte Café Hartmann in Herschberg übernommen. „Ich habe schon damals meiner Schwiegermutter beim Kochen gern über die Schulter geschaut“, erzählt Horst Müller heute. Das Hobby hat der Jubilar dann kurzerhand zum Beruf gemacht und sich in mehreren Kursen zum Koch ausbilden lassen. 22 Jahre hat er im Restaurant am Herd gestanden und viele Gäste, die teilweise mit Reisegesellschaften kamen, zufrieden wieder ziehen lassen.

Leidenschaft Musik

Fußball gehörte viele Jahre zu den Freizeitbeschäftigungen des Geburtstagsjubilars, der beim SV Herschberg auch noch in der AH-Mannschaft ans runde Leder getreten hat. Sein allerliebstes Hobby – ja eigentlich seine Leidenschaft – ist die Musik. Rund 60 Jahre lang hat Horst Müller Schlagzeug gespielt und in jüngeren Jahren auch Trompete. Allein in vier verschiedenen Kapellen hat er den Takt geschlagen und auch gesungen. Auch bei den Herschberger Narren ertönte in den Gründerjahren seine außergewöhnliche Tenorstimme. Bis ins Jahr 2020 war er aktives Chormitglied beim Gesangverein „Concordia“ Fehrbach.

Zum Geburtstag gratulieren dem Jubilar neben der Ehefrau zwei Töchter, zwei Enkel und zwei Urenkel.