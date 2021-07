Eine zwei Meter lange Boa constrictor hat ein Mann aus Vinningen am Samstagabend auf dem Gehweg in der Nähe des Neubaugebiets entdeckt, als er mit seinem Malteser Hundewelpen Gassi ging.

„Natürlich war ich im ersten Augenblick geschockt, wann findet man schon mal eine so große Schlange auf dem Gehweg?“, sagt Sergej Pflaum, der umgehend die Tierrettung des Contwiger DRK informiert habe. Er wohne nicht weit entfernt von der Stelle, wo er die Schlange fand, als er gerade seine abendliche Gassirunde mit dem Hund ging. Das teilte Anna Lena von Rohden, Abteilungsleiterin der Contwiger Tierretter, mit. Wem die Würgeschlange gehört, ist noch unklar.

Was ausgesehen habe wie ein Gartenschlauch, war die Riesenschlange. Als er sich ihr näherte, sei ihm klar geworden, dass es eine Schlange ist – „nur viel größer als erwartet, und sie hat richtig auf dem Bürgersteig gelegen“.

Die Schlange ist zwei Meter lang und hat einen Durchmesser von 18 Zentimetern. „Leider hat die große Schlange es nicht überlebt“, schreibt die Contwiger Tierretterin. Das Tier sei kurze Zeit später gestorben – „wegen der Kälte oder ob sie verhungert ist, kann man schwer sagen, denn sie war in einem sehr schlechten abgemagerten Zustand. Wer weiß, was passiert wäre, wenn sie abgehauen wäre.“

„Wem die Boa constrictor imperator gehört, ist bis jetzt noch völlig unklar“, sagt Kai Harstick von der Tierrettung des DRK. Weder bei der Polizei Pirmasens noch im Tierheim Pirmasens oder bei der Tierrettung liege eine Vermisstenmeldung vor. „Häufig ist es bei vielen Tieren so, dass sie illegal erworben sind“, sagt Harstick. „Sie werden klein gekauft und wachsen dann immer weiter. Irgendwann wird es den Besitzern dann zu viel, und sie setzen die Schlangen aus.“

Das sei das Verkehrteste, was die Schlangenhalter in solch einem Fall machen können. Einerseits hätten die Schlangen in diesen Breiten kaum eine Überlebenschance. Andererseits würden Menschen erschreckt, wenn auf einmal eine zwei Meter lange Schlange durch ihren Garten oder über die Fahrbahn kriecht wie in diesem Fall. Ganz abgesehen davon, dass sie eine Gefahr für Haustiere und Kleinkinder darstellen könne.

Deshalb empfiehlt Harstick, die Schlangen in Auffangstationen zu bringen, die es auch für illegal erworbene Tiere gebe, oder die DRK-Tierrettung zu kontaktieren unter Telefon 06332/568860.

„Falls die Schlange nur abgehauen ist, wird es wohl nicht lange dauern, bis der Besitzer gefunden ist. Denn so viele Schlangen in dieser Länge dürfte es in der Südwestpfalz, beziehungsweise im Bereich Vinningen nicht geben“, glaubt Kai Harstick.