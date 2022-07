Die Felslandschule feiert 50-jähriges Bestehen, die ganze Woche über. Daneben entdecken und entwickeln die Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen mit dem Circus Zappzarap ihre Talente. Die stellen sie natürlich dann auch vor.

Die ganze Woche über gibt es, unterstützt durch Vereine wie die Feuerwehr oder den Fußballverein, Veranstaltungen, die offen für die Bevölkerung sind. Der frisch gegründete Förderverein der Schule sorgt für Speisen und Getränke. Unter dem Motto „Kannst du nicht war gestern“ trainieren Schüler dann mit den Zirkus-Experten die ganze Woche über ihre Talente. Beim offiziellen Festakt am Freitag und bei zwei Zirkusvorstellungen am Samstagmorgen stellen sie ihr Können der Öffentlichkeit vor.

Leuchtende Augen bei Kindern und Lehrern. Es ist Montagmorgen, in den Spießwiesen steht ein Zirkuszelt, darin halten sich 100 Kinder auf. Etwa zwei Stunden lang haben sie an verschiedenen Stationen ausprobiert, welches Zirkusgenre sie gerne vertiefen möchten, um es am Ende der Woche vorzuführen. Nun kommt der große Moment, in dem sie sich entscheiden müssen. Zirkuspädagoge Martin vom Circus Zappzarap führt die Kinder geschickt durch den Auswahlprozess.

Viele wollen ans Trapez

„Alle Trainer hinter den roten Vorhang“, ruft er laut. Nach einem Trommelwirbel geht es los und am Ende hat sich auch der begehrteste Workshop Trapez von anfangs 49 Wunschkandidaten auf zwölf verkleinert, ohne dass es Tränen oder allzu große Enttäuschung gab. Wie bei einer Auktion preist er freie Plätze in einer Gruppe schmackhaft an. Der eine oder andere überlegt es sich dann spontan doch noch, lieber freiwillig in die Gruppe der zweiten Wahl zu gehen, als am Ende einfach zugeteilt zu werden.

Alle haben einen Riesenspaß und finden ihren Platz beispielsweise beim Balancieren auf dem Ball, Fakir, Jonglieren, Akrobatik und vielen weiteren Workshops. Gruppe um Gruppe verlassen die eingeteilten Kinder mit ihren Trainern das Zelt und legen draußen mit dem Training los. Trainer, das sind die Lehrer, nur der Trapezworkshop wird von Zirkuspädagogin Mira geleitet. In einem Studientag waren die Lehrer vom Zirkusteam eingewiesen und im Vorfeld unterrichtet worden.

„Ohne unsere Eltern und Sponsoren könnten wir das hier nicht stemmen“, sagt Schulleiter Sebastian Nikolaus und freut sich über die große Unterstützung. Die Idee zur Zirkuswoche kam von ihm, „doch das Kollegium war sofort begeistert“, sagt er. Auf den Spießwiesen tummeln sich derweil die zukünftigen Artisten, nehmen ersten Kontakt mit ihren Requisiten auf und üben erste Figuren. Die Zauberer haben sich in die letzte Ecke verzogen, damit niemand die Tricks durchschaut.

Die Schule: Geschichte und Gegenwart

Im Zuge der Zusammenlegung der beiden Gemeinden Bruchweiler und Bundenthal zu „Wieslautern“ entstand die Felslandschule. Hier zogen am 17. August 1972 alle Klassen (1. bis 9. Klasse) der Volksschule Bruchweiler und die Klassen der Bundenthaler Oberschule, Klasse 5 bis 9. Insgesamt waren das elf Klassen. Die erste bis vierte Klasse in Bundenthal blieb wo sie war. Dass das nur eine vorübergehende Lösung sein sollte, war schon beim Bezug der Schule klar. Denn mit der Fertigstellung des neuen Schulzentrums in Dahn würden ab der fünften Klassenstufe alle Schüler nach Dahn fahren und die Felslandschule würde ab dann alle Grundschüler des unteren Wieslautertals beherbergen.

Seit Februar 2021 wird die Schule von Sebastian Nikolaus geleitet. Die Felsland-Grundschule ist eine Ganztags- und Schwerpunktschule. Sie hat derzeit 126 Schüler und Schülerinnen in acht Klassen (1. bis 4. Klasse 2-zügig). Zu den Beschäftigten zählen zwölf Lehrer und das Ganztags-Personal. Die Klassensäle wurden im vergangenen Schuljahr mit digitalen Tafeln ausgestattet, die Schüler arbeiten mittlerweile mit Tablets. Das Projekt „Medienkompetenz macht Schule“ wird es ermöglichen, dass die digitale Ausstattung ausgebaut wird. „Das ist einer unserer Schwerpunkte. Aber im Gegenzug sind wir auch bestrebt, die naturnahe Lage unserer Schule mehr ins Spiel zu bringen“ erläutert Nikolaus. Ein Waldklassenzimmer und ein Weidenpavillon sind zwei Ideen, die es für die Zukunft schon gibt.

Das Programm zum Jubiläum:

Am Dienstag, 5. Juli, ab 18 Uhr Chorabend. Es singt der Schulchor unter der Leitung von Sandra Schenk, die Palatöne und der MGV Bruchweiler mit dem Männer- und dem Frauenchor. Donnerstag, 7. Juli, Familiennachmittag ab 16.30 Uhr. Freitag, 8. Juli, 16.30 Uhr, Jubiläumsfeier. Am Samstag, 9. Juli, finden um 10 und 12.30 Uhr zwei weitere Zirkusaufführungen statt. Bei allen Veranstaltungen bietet der Förderverein Speisen und Getränke an. Karten für die Aufführungen können über die Schule erworben werden: Eintrittskarte Erwachsener: sechs Euro, Eintrittskarte Kinder vier Euro, Reservierungen unter Telefon 06394 9209560 oder per E-Mail an judith.hagenmueller@dahner-felsenland.de.