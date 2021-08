Auf dem Kirchenspeicher hat sie jahrzehntelang ihr Dasein gefristet. Nun soll sie, dank vieler Spenden, bald in neuem Glanz erstrahlen und wieder einen Platz im Kirchenraum erhalten. Restauratorin und Kirchenmalermeisterin Sabine Scherer restauriert in der Dahner Pfarrkirche St. Laurentius eine lebensgroße Christusfigur.

Auf einer Innenansicht der Kirche von 1937 ist die Christusfigur noch als Bestandteil eines Seitenaltars zu sehen. Scherer schätzt ihr Alter auf 150 Jahre. Das Zweite Vatikanische Konzil brachte Mitte der 60er Jahre eine Liturgiereform auf den Weg, die zur Folge hatte, dass Kirchenräume eher nüchtern ausgestattet und die Anzahl der Bilder und Figuren verringert wurden. Scherer vermutet, dass man in diesem Zeitraum auch die Christusfigur aus der Kirche entfernte.

Heute arbeitet die Restauratorin im hinteren Bereich der Kirche, damit jeder die Gelegenheit hat, die Fortschritte zu sehen. Die Figur, die mit Blattgold und Blattsilber verziert sowie hautfarben bemalt ist, wird zuerst vorsichtig gereinigt. „Man kann hier nicht einfach mit dem nassen Lappen drüber wischen, sonst ist das hauchdünne Blattgold dahin“, erklärt Scherer. Mit mehreren Lösungen, die sie im Koffer dabei hat, probiert die Malermeisterin an der Rückseite, welches Mittel am geeignetsten ist. Dann wird vorsichtig mit Wattebausch, Schminkpinsel oder Wattestäbchen abgetupft. Aber nicht alles auf einmal, immer wieder gibt sie dem Material zwischendurch Zeit zum Trocknen. „Man kann nicht einfach ein Material für alles nehmen. Man muss immer, je nach Untergrund, ausprobieren, was am besten geht und passt“, erzählt die Restauratorin aus Fischbach. Das sei zwar eine mühselige Arbeit, aber ohne Geduld komme man bei Restaurationen sowieso nicht weit.

Den richtigen Ton finden

„Außerdem verwirklicht man hier nicht seine eigene Idee – ganz im Gegensatz zu einem Künstler –, sondern man stellt sich in den Dienst des Objekts, ordnet sich dem Original unter“, sagt Scherer, die ihre Arbeit seit der Gesellenprüfung 1985 freiberuflich ausübt. Sie hat beispielsweise in Neupotz am Kreuzweg gearbeitet und auch immer wieder in der Marienkirche in Landau.

An zwei Strahlen, die am Haupt der Figur befestigt waren, demonstriert sie für Besucher den Vergleich. Der Unterschied zwischen vorher und nachher ist deutlich zu erkennen. „Wenn die Reinigung abgeschlossen ist, werde ich auf den Höhen der Falten des Gewandes wieder Blattgold auftragen, weil es hier an einigen Stellen fast weg ist.“ Auch das ist eine Kunst für sich, denn der richtige Ton muss mühevoll gefunden werden. An einigen Stellen hat die Figur, deren Untergrund aus Holz und Gips besteht, Risse.

Mit Blattgold retuschiert

Scherer füllt diese nach der Reinigung mit Kreidekitt und retuschiert die Haarrisse dann mit Blattgold. Der Christus ist eine Herz-Jesu-Figur: Das Herz ist dreidimensional auf dem Gewand zu sehen, umgeben von einem Dornenkranz und mit einer Krone versehen. Ganz am Schluss soll das Herz noch mit einer dünnen roten Lasur zur Geltung gebracht werden. „Das war ein ausdrücklicher Wunsch des Pfarrers.“

