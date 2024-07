Auf 90 Lebensjahre kann Norbert Schumacher am Dienstag, 30. Juli, zurückblicken. Familie, Beruf und Hobbies haben ihm ein glückliches Leben beschert.

Der gebürtige Rodalber erlernte nach der Schule den Beruf des Malers, in dem er zeitlebens arbeitete, anfangs zum Beispiel im Rodalber Malerbetrieb von Hubert Becker und zuletzt über 30 Jahre lang bei der Firma Erich Schwarz in Pirmasens. Letzterer habe ihn öfter vor Herausforderungen gestellt, und ließ ihn auch einmal Fliesen oder Teppichboden verlegen, wie sich Schumacher heute schmunzelnd erinnert. Im Gedächtnis haften geblieben ist ihm als „Abenteuer“ ein Gerüstbau über 14 Etagen in luftige Höhen.

Das gelernte Handwerk erwies sich als hilfreich beim Bau des Eigenheims in seiner Heimatstadt im Jahr 1970. Es bildete das Zentrum des Familienlebens mit Frau Regina, die er 1956 geheiratet hatte, und mit seinen drei Kindern. Von seinem Beruf profitierte aber auch die Pfarrei Seliger Bernhard. Schumacher strich ehrenamtlich den Pfarrsaal und kletterte bei der Renovierung der Kirche im Alter von über 80 Jahren noch bis hinauf zum Dach aufs Gerüst.

Angestaubte Eisenbahn soll wieder fahren

Viel Spaß bereitete ihm das Bahn-Fahren mit der elektrischen Eisenbahn auf dem Dachboden. In Eigenarbeit hatte er sie über Jahre Stück für Stück zusammengebaut, acht Meter lang und vier Meter in der Tiefe. Hier konnten sechs Züge zeitgleich fahren. Inzwischen liegt die Anlage „ein wenig angestaubt“ im Abseits, aber, „sie ist über die Jahrzehnte funktionstüchtig geblieben“, erzählt der Jubilar stolz. Dabei trägt er sich schon mit dem Gedanken, sie wieder zu aktivieren.Das Lesen und Puzzeln gehören heute zu seinen Hobbies, früher mochte er mehr die Arbeit im Vorgarten. Auf Reisen geht die Familie immer noch gerne, nur nicht mehr auf Flugreisen.

Die Feier zum 90. Geburtstag soll zum großen Familientreffen werden – mit den Kindern und Schwiegerkindern und mit den sieben Enkeln.