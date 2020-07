Für die Umgestaltung des Deutschen Schuhmuseums gibt es Unterstützung aus Mainz: Am Montag überreichte Denis Alt, Staatssekretär im Mainzer Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur, einen Förderbescheid des Landes über rund 71.000 Euro.

Das Ministerium würdige und unterstreiche mit der Förderung die „deutschlandweite Bedeutung des Museums“, das so geschickt Industrie-, Sozial- und Heimatgeschichte kombiniert, stellte der Staatssekretär bei der Übergabe an Ortsbürgermeister Michael Zimmermann und Gerhard Seibel, den stellvertretenden Vorsitzenden des Stiftungsrates des Museums, fest. Die Förderung sei für das Land auch ein „Kraftakt“, betonte er gleichzeitig. Der Zuschuss zu den Umbaumaßnahmen sei aber „gut angelegtes Geld“. Der Förderantrag aus Hauenstein sei vom Museumsverband Rheinland-Pfalz fachlich geprüft und befürwortet worden, zumal auch Mittel in die Barrierefreiheit der Ausstellung fließen.

Laufende Förderung auf der Wunschliste

Eine „weitere gute Tat des Landes“ regte der Hauensteiner Landtagsabgeordnete Christof Reichert an: Wichtig für die Einrichtung wäre eine laufende Förderung aus Landesmitteln, zumal das Schuhmuseum in vielerlei Beziehung „herausragende Bedeutung für die Region“ habe. Gerhard Seibel bezifferte den Etat des Museums auf rund 220.000 Euro und stellte hier das Deutsche Ledermuseum in Offenbach/Main gegenüber, das zwar nur die Hälfte der Besucher verzeichne, aber einen um das drei- bis vierfache höheren Etat verwalte. Ortschef Michael Zimmermann unterstrich vor diesem Hintergrund, dass das Hauensteiner Museum nicht unerheblich durch ehrenamtlichen Einsatz getragen werde.

Wie mehrfach berichtet, ist am Museum eine umfängliche Sanierung vorgesehen: Neben der Aufbereitung der Ausstellung unter modernen museumsdidaktischen und -pädagogischen Aspekten stehen bauliche Maßnahmen an, unter anderem die Verlegung des Eingangsbereichs und die Schaffung einer dauerhaften Unterstellmöglichkeit für den Weltrekordschuh sowie die Sanierung von Dach, Fenstern und Außenfassade. Für diese Maßnahmen, für die Kosten von rund 627.000 Euro ermittelt worden waren, fließen 330.000 Euro aus dem Topf des Bundesprogramms „Nationale Projekte des Städtebaus“ in das Museum, das in einem herausragenden Beispiel der Bauhaus-Architektur beheimatet ist.