Vor zwei Jahren brannte es am Osthang des Maimont. Das Feuer zerstörte den Wald auf einer Fläche von 0,7 Hektar. Wie sieht es dort mittlerweile aus? Die RHEINPFALZ hat nachgefragt.

Am 19. Juni 2022 gab es am Osthang des Maimont unterhalb des Aussichtsfelsens einen Waldbrand. Der fünfte heiße Sommer in Folge hatte dazu geführt, dass sich das Feuer im Nu ausbreitete. Damals