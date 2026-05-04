Einen bewussten Kontrapunkt zum großen Hengstbacher Blütenfest haben am 1. Mai der Obstbauverein Wattweiler und der Turn- und Sportverein gesetzt. Während beim TuS am Sportplatz der Biergarten bereits um 10.30 Uhr öffnete, um mit frisch Gezapftem, Römerbraten sowie mit Kaffee und Kuchen die Maiwanderer zu verwöhnen, startete der Obstbauverein an der Kirschtalhütte ein wenig später. In diesem Jahr waren vier selbstgemachte Bratwurstsorten auf dem Grill. Auf der idyllischen Anlage des Vereins mit 200 Sitzplätzen unter blühenden Obstbäumen war es gemütlich und nicht so überlaufen. „Wir haben auch ganz bewusst keine Musik laufen, die Leute sollen sich in Ruhe unterhalten können und die Natur genießen“, stellte der Vorsitzende des Obstbauvereins, Roland Loch, zum dritten Maibaumfest klar. In der jetzigen Form sei es nach Corona entstanden. Zuvor gab es die beliebte, aber organisatorisch aufwendige Blütenwanderung rund um Wattweiler. „Daran hatten sich etliche Vereine beteiligt, von denen es einige gar nicht mehr gibt“, so Loch. Auch die Ortsvereine der Parteien seien nicht mehr so aktiv. Die Blütenwanderung ist zwar Geschichte, doch mit den Stationen am Biergarten rund ums Sportheim und mit dem Hengstbacher Blütenfest, haben sich Maiwanderer ihre eigene, über Dorfgrenzen reichende Blütenwanderung zusammengestellt.