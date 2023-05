Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auch in Maßweiler werden Ideen geschmiedet, eine Freiflächen-Photovoltaik in Ortsnähe aufbauen zu lassen. Der Bürgermeister will aber eines anders machen als seine Kollegen.

Es gibt laut Bürgermeister Herbert Semmet um Maßweiler drei Flächen, auf denen ein Solarpark gebaut werden könnte. Wo genau, will er nicht verraten. „Die Flächen sind