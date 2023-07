Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sie sind unscheinbar, aber vielerorts unverzichtbar. Kunststoff-Profile, die das Dahner Unternehmen SLS produziert, finden sich in vielen Gebäuden, etwa an Fenster und Türen. Es sind Produkte, die durchweg maßgeschneidert werden für Kunden. Dafür hat der Familienbetrieb gerade eine neue Halle in Betrieb genommen.

Auch am Urlaubsort ist die Arbeit manchmal präsent. Etwa dann, wenn Jürgen Schmidt beim Betreten eines Gebäudes feststellt, dass dort eine Bodenschwelle von ihnen liegt. Automatische