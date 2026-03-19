In der jüngsten Gemeinderatssitzung stand die Finanzplanung im Mittelpunkt. Der Rat gab grünes Licht für die Sanierung der Langenbergstraße, deren Zustand derzeit als Flickenteppich beschrieben wird. Ausschlaggebend war, dass die Straße nach den Richtlinien des Landesbetriebs Mobilität (LBM) als „innerörtlich wichtige Straße“ eingestuft ist und damit förderfähig bleibt. Positiv bewertet wurde zudem, dass die Antragsfrist für Fördermittel unbefristet ist.

Ortsbürgermeister Timo Bäuerle informierte, dass die betroffene Strecke zwischen 650 und 680 Metern lang ist. Der Ausbau umfasst auch die Kreuzung Abfahrt Lazarett/Goethestraße in die Langenbergstraße und soll bis zum Alten Friedhof reichen. Der Gemeinderat hatte 2025 bereits den Planungsbeschluss für das Jahr 2026 gefasst.

Da die zahlreichen Flickstellen möglichst rasch beseitigt werden sollen, bewilligte der Rat eine Anschubfinanzierung von 100.000 Euro für dieses Jahr. Die Mittel dienen der Ausschreibung der Maßnahme an ein Planungsbüro. Das Projekt ist im Straßenausbauprogramm der Gemeinde verankert.