Zum zweiten Umwelttag hat am Samstag die Gemeinde Dietrichingen eingeladen. Rund 20 Helferinnen und Helfer sammelten an den Ausfallstraßen des Dorfs, mit Unterstützung und Absicherung durch die örtliche Feuerwehr, am Morgen Müll und Unrat ein.

Neben einem großen Anhänger waren mehrere Quads im Einsatz, so dass die Helfer bei der Hitze schneller voran kamen. Im Wald entfernten die 20 Umweltschützer einen Metallzaun und Stangen, die sie zum Sammelplatz, dem Brunnenplatz in der Dorfmitte brachten. Zudem fanden sie eine Kloschüssel, Reifen und viel Kleinmüll. Außerdem einen Fahrzeugschein. Den Fahrzeughalter aus Trippstadt kontaktierten die aufmerksamen Finder direkt im Anschluss an die Müllsammlung. Er kam noch am Samstag seinen Fahrzeugschein persönlich abholen. Beim Finder bedankte er sich mit einem kleinen Finderlohn. Für alle Teilnehmer standen nach der schweißtreibenden Sammelaktion am Brunnenplatz kalte Getränke, belegte Brötchen und Eis bereit.