99 Reifen sind der größte Fund, den am Samstag die 21 Helfer beim ersten Umwelttag der Gemeinde Althornbach zusammen mit Mitgliedern des Angelsportvereins machten.

„In einem Graben am Bödinger Weg, der der Gemeinde gehört, und bei dem lange ein Silo verschiedener Landwirte war, haben wir die gefunden. Von den Landwirten war es aber laut deren Aussage keiner“, sagte Bürgermeister Bernd Kipp nach rund drei Stunden Arbeit. Auch Folien, wie sie zur Abdeckung der Silage benutzt werden, haben die Helfer dort gefunden und mitgenommen zur Entsorgung. Zwei Unimog-Ladeflächen mit Reifen und ein Anhänger voller Folie kamen so zusammen und stellten Bernd Kipp vor ein Rätsel.

„Ich weiß noch gar nicht, wo ich diese Menge an Reifen am besten loswerde“, sagte er. Von Container bestellen bis zur Entsorgung bei einem kommerziellen Entsorgungsbetrieb in Zweibrücken und der Anlieferung beim Wertstoffhof des Kreises reichten die Ideen.

Den ganzen Spürnasenweg entlang haben die Umweltfreunde Müll aufgesammelt, am Hornbach entlang und auf dem Radweg Richtung Rimschweiler und Hornbach waren die Helfer zwischen 9 und 12.30 Uhr unterwegs. Ein Fernseher und ein Receiver, Flaschen und Kunststoffverpackungen fanden den Weg in die mitgebrachten Müllsäcke ebenso wie Hundekot-Tüten und Dosen sowie diverse Kanister.

Bürgermeister Kipp plant für Herbst eine weitere Auflage des Umwelttages. „Wir wollen das zukünftig regelmäßig machen, in der Hoffnung, dass es nicht so viel auf einmal wird und irgendwann ganz unnötig ist“, sagte er zum Ausklang, während sich die anderen Helfer bei Wurst und Weck im Bürgerhaus stärkten.