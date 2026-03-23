Vor allem Schnapsflaschen wurden während der Müllsammelaktion in Großbundenbach eingesammelt. Eingeladen hierzu hatten der Ortsverschönerungsverein und die Ortsgemeinde. 15 Bürger, darunter fünf Kinder, machten sich an die Arbeit. Sie fanden allerhand achtlos weggeworfene Gegenstände in der Natur: einen Güllewagen am Waldrand, Glasfaserplatten, Abdecknetze, Eimer, einen Feuerlöscher und drei Autoreifen. Besonders unverständlich: An den Glas- und Kleidercontainern am Friedhof wurden Gläser abgestellt, die nicht in die Container passten. Auch Kleidersäcke wurden achtlos vor den Containern abgestellt.