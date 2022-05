Drei Anhänger voller Müll und Unrat sind die Ausbeute des ersten Umwelttages der jüngeren Geschichte Großsteinhausens. 20 Helfer haben die Abfälle am Samstag, 7. Mai, in und um die Gemeinde herum eingesammelt.

„Ich kann mich nicht erinnern, dass wir je einen Umwelttag gemacht hätten. Ich bin sehr überrascht, dass man so viel Schutt in der Natur sammeln kann. Das zeigt uns mal wieder, wie viele dumme Menschen es gibt“, sagte Ortsbürgermeister Volker Schmitt nach der Sammelaktion, als sich alle Helfer zum gemeinsamen Abschlussgrillen an der Grillhütte trafen.

Drei Stunden lang waren die Umweltschützer davor unterwegs gewesen – rund um den Sportplatz und den Friedhof, aber auch in Richtung Großsteinhauser Mühle, an der Landesstraße entlang. Reifen, ein Fahrrad, ein alter Röhren-Computermonitor und ein rostiges Computergehäuse wurden ebenso eingesammelt wie eine Kloschüssel, viel Plastikmüll, ein Auspuff, ein Müllsack voller benutzter Windeln, ein Leitpfosten sowie ein Durchlauferhitzer und Glasflaschen.

Nun sammeln sie jedes Jahr

Die Idee zum Umwelttag hatten die Landfrauen. „Das wollten wir eigentlich schon seit zwei Jahren machen, aber Corona kam uns dazwischen. Wir planen, jetzt jährlich einen Umwelttag im Dorf einzuführen“, sagte die Landfrauenvorsitzende Silvia Lauer. Die gefundene Menge an Müll beweist, dass dies offenbar notwendig ist.