Der Mühlenradweg ist fertig und abgenommen, „und er wird rege genutzt“, sagte der zuständige Beigeordnete der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben, Markus Bold (CDU). Der Radweg soll noch attraktiver werden.

Der Radweg soll eine bessere Anbindung ins Rieschweilerer Tal erhalten. Aktuell ist der Landesbetrieb Mobilität dabei, die L 476 nach Maßweiler auszubauen. Am Maßweilerer Berg laufen derzeit Bauarbeiten. Der Leiter des Landesbetriebs Mobilität in Kaiserslautern, Richard Lutz, habe sich die Bauarbeiten angesehen. Dabei sei man vor Ort auf die Situation eingegangen, dass der Mühlenradweg im Bereich der L 476 endet. Wer weiter in Richtung Rieschweiler-Mühlbach fahren will, „muss zunächst auf die Landstraße“, sagte Bold in der Verbandsgemeinderatssitzung am Dienstag in Herschberg.

Das soll verbessert werden. Lutz habe zwischenzeitlich das Planungsbüro, das die Bauarbeiten am Maßweilerer Berg vorgenommen hat, damit beauftragt eine entsprechende Planung zu erstellen. Auf der Seite der Faustermühle soll der Radweg weitergeführt werden, vorbei am künftigen Regenrückhaltebecken. Mittels eines Fahrbahnteilers soll später die Querung der L 477, um auf der anderen Straßenseite den vorhandenen Radweg erreichen zu können, ermöglicht werden.

Die Fortsetzung des Radweges soll im Zuge der Bauarbeiten am Maßweilerer Berg gebaut werden.