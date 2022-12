Die Verlegung einer neuen Wasserhauptleitung im Ortsteil Winterbach hat bereits begonnen. Die Firma sei zügig vorangekommen, sodass die Leitung vom Dorfgemeinschaftshaus bis ans Ende der Dorfkirche verlegt ist, berichtet Ortsbürgermeister Andreas Weizel. Der Leitungsgraben sei wieder geschlossen und verdichtet. Bis zur Abzweigung zum Klosterbergerhof fehlen keine 100 Meter mehr, dann wäre der erste Bauabschnitt abgeschlossen. Die Arbeiten müssen jedoch ruhen, da es gegenüber der Kirche Weltkriegsmunition und möglicherweise sogar eine Blindgänger-Bombe im Erdreich geben könnte. Hierzu wird ein Fachmann der Firma benötigt, die den Untergrund mit einem Spezialgerät zum Auffinden von Metall untersucht hat. Dabei hat sie 24 Verdachtsstellen erfasst.

Erst nach Anweisung des Experten für Munitionsbeseitigung kann die Baufirma Broschart und Göller aus Maßweiler weiterarbeiten. Deshalb müssen die Arbeiten bis ins neue Jahr unterbrochen werden. Danach verfüge die Firma erst über einen freien Mitarbeiter, der mit dem Spezialgerät eine mögliche Gefahr im Untergrund aufspüren kann. Insgesamt sind in drei Bauabschnitten bis zur Abzweigung der Landstraße nach Wiesbach 800 Meter neue Wasserleitung zu verlegen. Danach müssen noch etwa 35 Hausanschlüsse erneuert werden. Für die Gesamtmaßnahme fallen für den Wasserzweckverband Sickingerhöhe-Wallhalbtal Baukosten von über 750.000 Euro an. Sind die Wasserleitungsarbeiten abgeschlossen, gibt es eine Fahrbahnerneuerung in diesem Bereich der Ortsdurchfahrt, so Weizel. Um die Wasserleitung und die Fahrbahnerneuerung geht es unter anderem in der Ratssitzung am Mittwoch.

Wärmeinsel soll ins Sportheim

Für eine vom Land und der Kreisverwaltung Südwestpfalz geforderte Wärmeinsel hat der Ortsbürgermeister mit den Beigeordneten schon nach einer Lösung Ausschau gehalten. Gerne würde man Räume des Sportheims in Anspruch nehmen, wo es genug Platz gibt, einen Ofen, der mit festen Brennstoffen befeuert werden kann, Toiletten und eine Kochmöglichkeit. Im Rat sollen Details besprochen werden.

Weitere Tagesordnungspunkte der Sitzung sind die Erweiterung des Baugebietes „Hinterm Kauengarten“, die Vergabe von Bauarbeiten in der Kindertagesstätte „Sonnenkäferstübchen“, eine Umstellung der restlichen Straßenbeleuchtung auf stromsparende LED-Leuchten und die Anhebung der Grund- und Gewerbesteuer.

Ratssitzung

Der Ortsgemeinderat Winterbach tagt am Mittwoch ab 18.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus unter der Leitung von Ortsbürgermeister Andreas Weizel.