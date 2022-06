Das Dach der Sporthalle der Integrierten Gesamtschule Thaleischweiler-Fröschen (IGS) soll in den Sommerferien 2023 saniert werden. Es ist 30 Jahre alt und undicht, das Material ist zu alt, um es zu reparieren.

Das Dach der IGS-Sporthalle in Thaleischweiler-Fröschen ist in die Jahre gekommen. Es war 1989 nach einem Brandschaden wiederaufgebaut worden, mittlerweile weist es Alterungserscheinungen auf. Das Lebensalter der Dachabdichtung ist nach Einschätzung der Bauabteilung der Kreisverwaltung Südwestpfalz erreicht. In jüngster Vergangenheit drang bereits Wasser durch das Dach ein. Weil dadurch Gebäudeschäden drohen, besteht Handlungsbedarf.

Das Hallendach ist ein Flachdach mit drei durchgehenden Oberlichtbändern. Auch der tieferliegende Umkleidebereich hat ein Flachdach mit Oberlichtkuppeln. Probleme bereiten jetzt schon die Übergänge zwischen den unterschiedlich hohen Dachbereichen. Das Bauamt geht davon aus, dass eine Dachsanierung die Erneuerung der Flachdach- und der Oberlichtbereiche bedeutet. Rund 1730 Quadratmeter groß sind die Dachflächen der Halle.

Kosten von 1,1 Millionen Euro erwartet

Der Bauausschuss des Kreises Südwestpfalz hat am Montag die Dachsanierung auf den Weg gebracht und in einem ersten Schritt das Planungsbüro Bosle aus Weselberg beauftragt, die Sanierung zu planen. 131.000 Euro Planungskosten fallen an, eine erste Schätzung geht von Baukosten in Höhe von 1,1 Millionen Euro aus.

Im Zuge der Sanierung soll die Wärmedämmung des Dachs erneuert werden. Auf den Flachdächern selbst kann aus statischen Gründen keine Photovoltaikanlage errichtet werden, so die Bauabteilung. Geprüft werden soll, ob eine Montage an den geneigten Blechdächern möglich ist. Sie könnte maximal 120 Quadratmeter groß sein und von der Kreisenergiegesellschaft umgesetzt werden.