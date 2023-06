Es gibt einen Grundsatzbeschluss des Gemeinderates Geiselberg, der vorsieht, dass eine Freiflächen-Photovoltaik-Anlage in der Gemarkung installiert werden soll. Die Frage ist nur: wo.

Die erste Fläche im Bereich Pickert hatte aus vielen Gründen bei den Bürgern keine Zustimmung und im Rat keine Mehrheit gefunden. So sind dort etwa die Modellflieger zu Hause, deren Verein dann keine Existenzgrundlage mehr hätte, weil nicht mehr geflogen werden dürfte. Daraufhin hatte der Rat eine Potenzialflächenanalyse erstellen lassen. Mehrere Flächen wurden untersucht – im Pickert, am Leitersberg, im Gewerbegebiet. Das Ergebnis: Jede Fläche hat Vor- und Nachteile. Aktuell überwiegen bei den meisten Flächen die Nachteile. Das Gelände am Pickert (oben und unten) wäre das ertragreichste. Aber Flugsport wäre erledigt. Dazu kommt der hohe Erholungswert und es gibt viele Eigentümer der Flächen. Probleme, die es auch anderswo gibt. Zum Beispiel am Leitersberg. Hier sinken auch die Erträge, es stehen im ein oder anderen Fall die landwirtschaftliche Bedeutung der Flächen, die umgewandelt werden müssten, den Photovoltaikanlagen im Weg.

Aus Gemeindesicht bleibt nur eine Fläche übrig

Über die Ergebnisse der Potenzialflächenanalyse war in einer Einwohnerversammlung informiert worden. Ergebnis aus Sicht der Gemeindeführung: Es bleibt nur eine Fläche im Gewerbegebiet übrig, die genauer zu betrachten wäre. Das habe sie als Votum mal mitgenommen, resümierte Geiselbergs Bürgermeisterin Marika Vatter bei der Ratssitzung. Was nun folgen müsse, wäre ein Interessensbekundungsverfahren, um zu sehen, ob es Projektierer gibt, die auf dieser Fläche eine Freiflächenphotovoltaikanlage errichten wollen.

Sie baute, gemeinsam mit dem Beigeordneten Ulli Stahl, der auf ein Gespräch mit Manfred Seibel von der Kreisverwaltung verwies, aber schon mal vor, dass die Wirtschaftlichkeit dieser Fläche zu hinterfragen sei. Das hatte Seibel deutlich gemacht, erklärte der Beigeordnete. Die Fläche ist nur 1,7 Hektar groß, wenig interessant für Projektierer. Es würde reichen, theoretisch gerechnet, um den Strom, der in Geiselberg benötigt wird, zu produzieren, sagte die Bürgermeisterin.

Weiterer Nachteil: Areal ist Gewerbefläche

Abgesehen von der Frage nach der Wirtschaftlichkeit spricht aber noch etwas ganz anderes gegen die Fläche. Das war in der Einwohnerversammlung thematisiert worden: Es ist Gewerbefläche und ein Unternehmen hat sein Interesse an der Fläche auch bei der Verbandsgemeinde hinterlegt. Es ginge also bei dieser Fläche auch um die Abwägung, Arbeitsplätze im Ort zu gewinnen oder im Zweifelsfall zu verlieren gegen Stromgewinnung. Das Konfliktpotenzial dürfte noch höher sein als bei landwirtschaftlichen Vorrangflächen.