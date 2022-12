Still ruht in Vinningen nicht der See sondern die dringend sanierungsbedürftige Felsalbhalle. Das soll sich nun ändern. Die Liste der Mängel ist seit längerer Zeit bekannt. Der erste Beigeordnete Willy Diemert junior, der den erkrankten Ortsbürgermeister Felix Kupper in der Ratssitzung am Donnerstag vertrat, stellte angesichts der noch nicht erfolgten Sanierung klar: „Es muss dringend etwas getan werden.“

Die Ratsmitglieder monierten unisono, dass die Probleme rund um die Vinninger Felsalbhalle seit Langem bekannt ist, wiederholt Beschlüsse gefasst worden seien, diese jedoch nicht umgesetzt wurden. Diemert fasste die wesentlichen Mängel zusammen. Die gesetzlichen Vorgaben seien beim Blitzschutz nicht erfüllt, weil der Blitzableiter nicht angeschlossen sei, die Notausgänge führten nicht direkt ins Freie und seien teilweise verbaut, auch die Innenwände aus Holz erfüllten nicht die heutigen Brandschutzauflagen. „Da war nichts dabei, über das wir noch nicht gesprochen hätten“, kritisierte Tobias Frenzel. Jetzt soll schnellstmöglich Abhilfe geschaffen werden, damit sich nicht nur in der Halle sondern an der Halle etwas bewegt.

Das energetische Quartierskonzept beschäftigte den Rat erneut. „Das kann man schnell machen, oder es gibt eine never ending story“, stellte Diemert voran. Der Rat entschied sich für die erste Variante: Nachdem der Rat bereits im April 2019 ein Sanierungsmanagement beschlossen hat, ist die Entscheidung darüber vertragt worden, ob für das Sanierungsmanagement ein Fachbüro beauftragt wird. Das Vorhaben würde mit 75 Prozent von der KfW und weiteren 15 Prozent vom Land gefördert. An der Kommune blieben somit nur noch zehn Prozent der Kosten hängen, berichtete Diemert. Einig waren sich die Ratsmitglieder darin, dass die Bürger in der jetzigen Situation eher zurückhaltend agieren und weniger in die Sanierung von Heizungen, Fenster, Türen und Dämmung investieren.