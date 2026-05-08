Die Premiere des Secondhand-Marktes „Mädelskram“ war ein Erfolg. Nun wurde der Erlös gespendet.

Der Markt, bei dem ausschließlich Waren für Frauen angeboten wurden, zog mehrere Hundert Besucherinnen an. Von den knapp 3000 Artikeln wurden etwa 1000 Teile verkauft.

Der Erlös von 2600 Euro ging zu gleichen Teilen an das Hospiz Haus Magdalena in Pirmasens und die Frauenzufluchtsstätte in Pirmasens. Zur Spendenübergabe kamen mehrere Vertreter von „Mädelskram Erfweiler“ sowie Janine Drechsler, Mitarbeiterin im Frauenhaus. Sie betreut neben ihrer Arbeit im Frauenhaus auch den neuen Beratungsraum – ein Angebot für Frauen, die Gewalt erfahren, aber keinen Platz im Frauenhaus benötigen. Vom Hospiz nahm Stefan Höh, Theologischer Vorstand des Diakoniezentrums Pirmasens, die Spende entgegen. Beide berichten, dass das Geld dringend gebraucht werde, da viele Angebote ihrer Einrichtungen nur durch Spenden finanzierbar seien. Zugleich sei öffentliche Aufmerksamkeit wichtig, damit die Arbeit der Einrichtungen sichtbar bleibe.

„Wir sind alle stolz darauf, dass sich die viele Arbeit gelohnt hat und unsere Aktion so guten Anklang fand“, sagte Nicole Hofmann vom „Mädelskram“. Es habe viel Unterstützung gegeben, unter anderem von Einzelhändlern, die Kleiderständer und -bügel ausgeliehen hätten. Tatkräftig geholfen habe auch der Verein Ameisenfreunde Wasgau, unter dessen Dach die Frauen vom „Mädelskram“ aktiv sind.

Inzwischen haben sich weitere Frauen gemeldet, die mithelfen möchten. „Das freut uns sehr, denn es war eine Menge Arbeit“, sagt Hofmann. Der nächste „Mädelskram“ ist für Donnerstag, 26. September, mit Herbst- und Winterkleidung geplant. Anders als bei der Premiere will das Team die Warenannahme vorziehen. „Ich denke, wir werden die Sachen schon mittwochs annehmen“, kündigt Hofmann an. Der genaue Ablauf werde noch bekanntgegeben.