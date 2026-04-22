Volles Haus bei der „Mädelskram“-Premiere: Neben Mode und Accessoires kamen auch das Rahmenprogramm und die Geselligkeit gut an.

Große Resonanz beim „Mädelskram“ am Samstagabend: Schon kurz vor Beginn warteten die Besucherinnen vor dem Dorfgemeinschaftshaus, wie Mitorganisatorin Carmen Schwamm berichtet. Am frühen Abend kamen mehrere Gruppen Jugendlicher. Bis zum Ende um 22 Uhr riss der Andrang nicht ab.

Für einen Bruchteil des Neupreises

Etwa 400 Frauen besuchten nach Angaben der Organisatorinnen die Veranstaltung, die von den Frauen der Ameisenfreunde organisiert worden war. „Durchweg positive Rückmeldungen haben uns gezeigt, dass das hier eine gute Idee war“, sagt Schwamm, die gemeinsam mit Alicia und Melanie Memmer, Nicole Hofmann und Saskia Lorett die Idee zu der Veranstaltung hatte.

„Es kam sogar eine Frau aus Kaiserslautern, die uns ihre Sachen zum Verkauf gebracht hat, weil ihr das Konzept gut gefiel“, berichtet Schwamm. Das Angebot umfasste 3300 Artikel, von denen 1000 verkauft wurden: unter anderem High Heels, Turnschuhe, Abendkleider, Jacken, T-Shirts, Hosen und Handtaschen. Viele Stücke, beispielsweise Jeans bekannter Marken, waren für einen Bruchteil des Neupreises zu haben. Mit etwa zehn weiteren Helferinnen hatten die Organisatorinnen das Dorfgemeinschaftshaus seit Freitagnachmittag in Rosa und Pink dekoriert, Kleidung sortiert, ausgezeichnet und nach Größen geordnet.

Nicht nur Shoppen war gefragt

Auch das Rahmenprogramm kam gut an. Die Tätowiererin war durchgehend beschäftigt. Kurz nach 21 Uhr war die Warteliste so lang, dass sie für den Abend keine weiteren Termine mehr annehmen konnte. Bei den Rückenmassagen, für die ein eigener kleiner Raum zur Verfügung stand, warteten ständig Besucherinnen. Gut angenommen wurden zudem die Schmuck- und Kosmetikangebote. Neben dem Einkaufen spielte das gesellige Miteinander eine wichtige Rolle: Bei Fingerfood und Getränken an Stehtischen wurde die Gelegenheit zu Begegnung und Gespräch im Barbereich und vor der Halle rege genutzt.

Der eigens kreierte Ameisencocktail fand ebenfalls großen Zuspruch. Kurz vor 21 Uhr fuhr eine der Organisatorinnen noch in den letzten geöffneten Supermarkt, um Limoncello nachzukaufen. Der Erlös des Abends geht nach Abzug der Auslagen an das Hospiz Haus Magdalena und das Frauenhaus, beide in Pirmasens.