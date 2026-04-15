Ein Abend von Frauen für Frauen: Am 18. April gibt es erstmals den Frauenflohmarkt „Mädelskram“ im Dorfgemeinschaftshaus in Erfweiler.

Angeboten werden Second-Hand-Kleidung und Schuhe, die direkt vor Ort anprobiert werden können, sowie Handtaschen. Die Idee zu dem speziellen Frauenabend hatten Carmen Schwamm, Alicia und Melanie Memmer, Nicole Hofmann und Saskia Lorett. „Wir sind alle miteinander entweder verwandt oder verschwägert und haben solche Sachen in anderen Landkreisen schon öfter erlebt. Es hat uns gut gefallen und immer Spaß gemacht. Da dachten wir, dass das den Frauen hier vielleicht auch gefallen würde“, sagt Schwamm. Veranstalter ist der Verein Wasgau-Ameisen-Freunde. Die Männer der Organisatorinnen sind dort Mitglied, so kam die Zusammenarbeit zustande.

Einnahmen werden gespendet

„Aber wir wollen mehr bieten als nur einen Flohmarkt“, erzählt Carmen Schwamm. Deshalb gibt es ergänzende Angebote wie Victoria-Schmuck, Kosmetik von Mary Kay, Walk-in-Tattoos von einer Tätowiererin und kurze Wellnessmassagen. Die Frauen der Ameisenfreunde bieten Snacks und erfrischende Getränke an, darunter ein eigens kreierter „Ameisencocktail“.

Da es sich um einen reinen Frauenabend handelt, müssen die Jungs draußen bleiben – „dieser Abend gehört ganz den Mädels“, sagt Schwamm. Die Einnahmen werden an das Frauenhaus und das Hospiz Haus Magdalena in Pirmasens gespendet. „Für diese beiden Organisationen haben wir uns ganz bewusst entschieden. Das Frauenhaus lag nahe und einer der Ameisenfreunde war vor kurzem im Hospiz, deshalb wollen wir das gerne unterstützen“, sagt Schwamm.

Info

Bis Freitag, 17. April, können sich Verkäuferinnen noch über basalino.de anmelden. Am gleichen Tag ist die Abgabe der Artikel. Am Samstag findet der Basar von 17 bis 22 Uhr statt, bezahlt werden kann nur bar. Am Sonntag werden der Erlöse ausgegeben und die nicht verkauften Artikel zurückgegeben. Die Teilnahmegebühr von fünf Euro sowie 15 Prozent des Verkaufserlöses fließen in die Spendenkasse.

