Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Klassischer könnte dieser Männerberuf kaum sein, den sich zwei Schülerinnen für einen Firmenbesuch am „Girl’s Day“ ausgesucht haben. In der Schmiedewerkstatt von Thomas Maria Schmidt in Höheischweiler brachten sie Eisen zum Glühen.

Beim „Girl’s Day/Boy’s Day“ sollen sich Mädchen und Jungen über Berufsfelder informieren können, in denen bisher eher das andere Geschlecht