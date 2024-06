Hosenträger aus Büffelleder, Blechautos aus Afrika, Pfalzwichtel, selbstgemachtes Bier, Textilien und jede Menge Essen und Trinken. All das gab es am Sonntag bei der nunmehr zwölften Auflage des Hornbacher Land- und Kunsthandwerkermarktes an gewohnter Stelle.

Rund 80 Marktbeschicker hatten ihr Kommen zugesagt und präsentierten ihre Produkte im Bereich der Haupt-, Lauer- und Talstraße. Der Fremdenverkehrsverein, die Stadt Hornbach und die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land teilten sich die Organisation der Veranstaltung. Laut Stadtbürgermeister Reiner Hohn seien in den Vorjahren etwa 100 Beschicker gekommen. „Wir überlegen, wie wir die Veranstaltung weiter ausbauen können.“