Es knistert unbehaglich zwischen der CDU und der SPD im Rodalber Stadtrat, seitdem Florian Christ, der Vorsitzende der CDU-Mehrheitsfraktion, den SPD-Antrag zur Gestaltung des Geländes beim Haus der Jugend im Rat als „lyrisches Meisterwerk“ betitelt hat. Das sei „respektlos und unverschämt“: Die SPD fordert eine Entschuldigung.

SPD-Fraktionssprecher Torsten Striehl bekundete am Montag seine Empörung über Christs Ausdrucksweise. Der Umgangston sei nicht akzeptabel, dadurch würden im Ratsgremium „Fronten aufgebaut“. Er vermisse „Respekt und gegenseitige Wertschätzung“ als Fundament der Zusammenarbeit und ärgere sich über Christs „Arroganz“, begründet in der „knappen absoluten Mehrheit“ der CDU im Rat. Striehl forderte eine öffentliche Entschuldigung.

Darauf ließ sich Florian Christ auf RHEINPFALZ-Nachfrage nicht ein. Vielmehr sprach er von „aus dem Kontext gerissenen Bruchstücken“. In einem zusammenhängenden Kontext stand die ursprüngliche Formulierung, über die sich die SPD geärgert hat, allerdings nicht. Es gab nur einen groben Bezug zum SPD-Antrag. Auch Bürgermeister Claus Schäfer hatte in der Sitzung an dieser Stelle gemahnt, „Polemik ist nicht das richtige Mittel“.

Im VG-Rat funktioniert es doch

Die SPD betont, dass Christ Neuling in der Rodalber Politik ist, während andere schon seit über 20 Jahren in ihrer Freizeit daran arbeiten, die Stadt voranzubringen. „Deshalb steht es einem Newcomer wie Christ nicht zu, sich über Anträge der SPD lustig zu machen.“

Doch die Kluft zwischen CDU und SPD im Stadtrat scheint überwindbar. So räumt Striehl ein: „Dass der Umgang miteinander auch auf andere Weise funktioniert, zeigt sich nach Auffassung der Rodalber Sozialdemokraten im Verbandsgemeinderat, wo man gemeinsam mit der CDU eine große Koalition bildet und die handelnden Personen bei den Christdemokraten zum Teil dieselben sind.“ Christ verwies auf das „positive Ergebnis der Gespräche im Stadtrat“. Alle im Rat bemühten sich gemeinsam, die Stadt weiterzubringen. Das gelte für das Haus der Jugend wie für den Zugang zur Rodalb.

SPD: Als ob das Geld nur gedruckt werden müsste

Christ (und mit ihm die CDU) war im Rat mehrfach durch die Vielzahl eingebrachter Anträge aufgefallen, was die Opposition als Versuch der Profilierung deutete. Auch aktuell betont die SPD, dass man „bei den Ideen, die die CDU derzeit entwickelt, den Eindruck gewinnt, dass das Geld nur gedruckt werden müsse“. Stattdessen dürften Projekte nur umgesetzt werden, „wenn sie wirtschaftlich darstellbar und alternativlos sind. Das trifft nach unserer Meinung nach auf den Spielplatz auf dem Neuhof zu“, der hergerichtet werden könnte. Die CDU würde ihrerseits lieber einen neuen Spielplatz im Neubaugebiet Hanauisches Eck errichten. Den geplanten Wasserspielplatz sähen die Christdemokraten gern in der Schwallbornanlage, die SPD hätte ihn lieber nahe der Stadtmitte.