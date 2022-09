Pfarrer Matthias Schröder und das Presbyterium der protestantischen Kirchengemeinde Luthersbrunn haben nach Hinweisen aus der Gemeinde ein neues Angebot außerhalb des kirchlichen geschaffen. Man verständigte sich auf den „Luthersbrunner Feierabend“.

Dieser findet am Freitag, 16. September, erstmals statt und wird am jeweils dritten Freitag im Oktober und November fortgesetzt. Je nach der Resonanz der ersten drei Abende will man entscheiden, ob und gegebenenfalls wie es weiter geht.

Die Auftaktveranstaltung beginnt um 17.30 Uhr auf dem Pfarrhof mit einem kurzen Gottesdienst. Ihm schließt sich ein „Pälzer Owend“ an mit Essen und Trinken an. Bevor Pfarrer Schröder am 1. Januar 2018 die Kirchengemeinde Luthersbrunn und die Kirchengemeinde Obersimten übernahm, war er Pfarrer in Bad Dürkheim. Da dort am Freitag das zweite Wurstmarktwochenende ist, fiel die Entscheidung für einen Pfälzer Abend auf der Hackmesserseite. Und nachdem der Pfarrer aus Derkem kommt, ist eines ganz selbstverständlich: „Es gebt Derkemer Woi“, macht der Geistliche deutlich. Eingeladen sind nicht nur Kirchenbesucher, sondern all diejenigen, die das neue offene Angebot anspricht.

Baustellenbesichtigung in der Kirche

Essen und Trinken geschieht auf Spendenbasis. Die Spendenkasse ist ein Modell der Luthersbrunner Kirche. Denn die Innenrenovierung hat begonnen, dazu bedarf es gehöriger finanzieller Anstrengungen der Kirchengemeinde. Deshalb werden die Spenden für die Kirchensanierung verwendet. Da schon öfters nach dem Stand der Kirchenrenovierung nachgefragt wird, gibt es am Freitag auch eine Baustellenbesichtigung mit Schröder und Presbyteriumsmitgliedern.